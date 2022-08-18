Даже он не спас. Определен лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

По итогам поражения 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов лучшим игроком «Динамо» в противостоянии с «Бенфикой» признан вратарь Георгий Бущан.

Топ-3 по итогам голосования замкнули хавбеки Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Ответная игра состоится 23 августа.