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Лига чемпионов
18 августа 2022, 13:13 |
1720
1

Даже он не спас. Определен лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

Георгий Бущан признан лучшим

18 августа 2022, 13:13 |
1720
1
Даже он не спас. Определен лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой
ФК Динамо Киев

По итогам поражения 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов лучшим игроком «Динамо» в противостоянии с «Бенфикой» признан вратарь Георгий Бущан.

Топ-3 по итогам голосования замкнули хавбеки Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Ответная игра состоится 23 августа.

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Динамо Киев Динамо - Бенфика Георгий Бущан Лига чемпионов Николай Шапаренко Виктор Цыганков
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Источник ФК Динамо Киев
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alekos59
Кто эти знатоки  или экспёрды??? Я в ах.....е !!!
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