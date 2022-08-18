Лига чемпионов18 августа 2022, 13:13 |
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Даже он не спас. Определен лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой
Георгий Бущан признан лучшим
18 августа 2022, 13:13 |
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По итогам поражения 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов лучшим игроком «Динамо» в противостоянии с «Бенфикой» признан вратарь Георгий Бущан.
Топ-3 по итогам голосования замкнули хавбеки Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.
Ответная игра состоится 23 августа.
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