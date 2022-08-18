Transfermarkt: Спортинг продал Нунеса в Вулверхэмптон за 45 млн евро

Английский «Вулверхэмптон» объявил о подписании 23-летнего центрального полузащитника Матеуса Нунеса.

Стороны подписали пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, лиссабонский «Спортинг» выручил с продажи игрока 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Матеус Нунес провел 33 матча в чемпионате Португалии. На счету полузащитника три гола и две результативные передачи.