Англия18 августа 2022, 11:22 | Обновлено 18 августа 2022, 12:39
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Transfermarkt: Спортинг продал Нунеса в Вулверхэмптон за 45 млн евро
Португальский хавбек продолжит карьеру в АПЛ
18 августа 2022, 11:22 | Обновлено 18 августа 2022, 12:39
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Английский «Вулверхэмптон» объявил о подписании 23-летнего центрального полузащитника Матеуса Нунеса.
Стороны подписали пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, лиссабонский «Спортинг» выручил с продажи игрока 45 миллионов евро.
В прошлом сезоне Матеус Нунес провел 33 матча в чемпионате Португалии. На счету полузащитника три гола и две результативные передачи.
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