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  4. Transfermarkt: Спортинг продал Нунеса в Вулверхэмптон за 45 млн евро
Англия
18 августа 2022, 11:22 | Обновлено 18 августа 2022, 12:39
435
0

Transfermarkt: Спортинг продал Нунеса в Вулверхэмптон за 45 млн евро

Португальский хавбек продолжит карьеру в АПЛ

18 августа 2022, 11:22 | Обновлено 18 августа 2022, 12:39
435
0
Transfermarkt: Спортинг продал Нунеса в Вулверхэмптон за 45 млн евро
ФК Вулверхэмптон. Матеус Нунес

Английский «Вулверхэмптон» объявил о подписании 23-летнего центрального полузащитника Матеуса Нунеса.

Стороны подписали пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, лиссабонский «Спортинг» выручил с продажи игрока 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Матеус Нунес провел 33 матча в чемпионате Португалии. На счету полузащитника три гола и две результативные передачи.

 

 

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Источник Sport.ua
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