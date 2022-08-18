Проиграв дома с разницей в два мяча, Динамо ни разу не проходило дальше
Команде Мирчи Луческу нужно готовиться к Лиге Европы?
В первом поединке плей-офф раунда Лиги чемпионов «Динамо» в Лодзи уступило «Бенфике» 0:2.
Ранее киевляне четырежды уступали соперникам с разницей в первом матче плей-офф на своем поле. И ни разу изменить ситуацию в свою пользу в ответной игре киевлянам так и не удалось.
В свою очередь «Бенфика» 6 раз добивалась преимущества в два мяча в гостях, и лишь в одном случае этой форы не хватило португальцам для выхода в следующий круг.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Рубин Россия
|
0:2 (д)
|
1:2 (г)
|
-
|
2013/14
|
ЛЕ
|
1/16
|
Валенсия Испания
|
0:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2015/16
|
ЛЧ
|
1/8
|
Манчестер Сити Англия
|
1:3 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/8
|
Вильярреал Испания
|
0:2 (д)
|
0:2 (г)
|
-
«Бенфика» после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1968/69
|
КЧ
|
1/4
|
Аякс Нидерланды
|
3:1 (г)
|
1:3 (д)
|
-*
|
1978/79
|
КУ
|
1/32
|
Нант Франция
|
2:0 (г)
|
0:0 (д)
|
+
|
1989/90
|
КЧ
|
1/8
|
Гонвед Венгрия
|
2:0 (г)
|
7:0 (д)
|
+
|
1995/96
|
КУ
|
1/32
|
Льерс Бельгия
|
3:1 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
2013/14
|
ЛЕ
|
1/8
|
Тоттенхэм Англия
|
3:1 (г)
|
2:2 (д)
|
+
|
2021/22
|
ЛЧ
|
КР3
|
Спартак М Россия
|
2:0 (г)
|
2:0 (д)
|
+
* в третьем дополнительном матче на нейтральном поле «Бенфика» проиграла со счетом 0:3.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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