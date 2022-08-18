Проиграв дома с разницей в два мяча, Динамо ни разу не проходило дальше

В первом поединке плей-офф раунда Лиги чемпионов «Динамо» в Лодзи уступило «Бенфике» 0:2.

Ранее киевляне четырежды уступали соперникам с разницей в первом матче плей-офф на своем поле. И ни разу изменить ситуацию в свою пользу в ответной игре киевлянам так и не удалось.

В свою очередь «Бенфика» 6 раз добивалась преимущества в два мяча в гостях, и лишь в одном случае этой форы не хватило португальцам для выхода в следующий круг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2011/12 ЛЧ КР3 Рубин Россия 0:2 (д) 1:2 (г) - 2013/14 ЛЕ 1/16 Валенсия Испания 0:2 (д) 0:0 (г) - 2015/16 ЛЧ 1/8 Манчестер Сити Англия 1:3 (д) 0:0 (г) - 2020/21 ЛЕ 1/8 Вильярреал Испания 0:2 (д) 0:2 (г) -

«Бенфика» после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1968/69 КЧ 1/4 Аякс Нидерланды 3:1 (г) 1:3 (д) -* 1978/79 КУ 1/32 Нант Франция 2:0 (г) 0:0 (д) + 1989/90 КЧ 1/8 Гонвед Венгрия 2:0 (г) 7:0 (д) + 1995/96 КУ 1/32 Льерс Бельгия 3:1 (г) 2:1 (д) + 2013/14 ЛЕ 1/8 Тоттенхэм Англия 3:1 (г) 2:2 (д) + 2021/22 ЛЧ КР3 Спартак М Россия 2:0 (г) 2:0 (д) +

* в третьем дополнительном матче на нейтральном поле «Бенфика» проиграла со счетом 0:3.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.