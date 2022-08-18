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Лига чемпионов
18 августа 2022, 10:55 | Обновлено 18 августа 2022, 11:06
307
0

Проиграв дома с разницей в два мяча, Динамо ни разу не проходило дальше

Команде Мирчи Луческу нужно готовиться к Лиге Европы?

18 августа 2022, 10:55 | Обновлено 18 августа 2022, 11:06
307
0
Проиграв дома с разницей в два мяча, Динамо ни разу не проходило дальше
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом поединке плей-офф раунда Лиги чемпионов «Динамо» в Лодзи уступило «Бенфике» 0:2.

Ранее киевляне четырежды уступали соперникам с разницей в первом матче плей-офф на своем поле. И ни разу изменить ситуацию в свою пользу в ответной игре киевлянам так и не удалось.

В свою очередь «Бенфика» 6 раз добивалась преимущества в два мяча в гостях, и лишь в одном случае этой форы не хватило португальцам для выхода в следующий круг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

 «Динамо» после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

+/-

2011/12

ЛЧ

КР3

Рубин Россия

0:2 (д)

1:2 (г)

-

2013/14

ЛЕ

1/16

Валенсия Испания

0:2 (д)

0:0 (г)

-

2015/16

ЛЧ

1/8

Манчестер Сити Англия

1:3 (д)

0:0 (г)

-

2020/21

ЛЕ

1/8

Вильярреал Испания

0:2 (д)

0:2 (г)

-

«Бенфика» после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

+/-

1968/69

КЧ

1/4

Аякс Нидерланды

3:1 (г)

1:3 (д)

-*

1978/79

КУ

1/32

Нант Франция

2:0 (г)

0:0 (д)

+

1989/90

КЧ

1/8

Гонвед Венгрия

2:0 (г)

7:0 (д)

+

1995/96

КУ

1/32

Льерс Бельгия

3:1 (г)

2:1 (д)

+

2013/14

ЛЕ

1/8

Тоттенхэм Англия

3:1 (г)

2:2 (д)

+

2021/22

ЛЧ

КР3

Спартак М Россия

2:0 (г)

2:0 (д)

+

* в третьем дополнительном матче на нейтральном поле «Бенфика» проиграла со счетом 0:3.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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