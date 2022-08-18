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18 августа 2022, 10:59 | Обновлено 18 августа 2022, 11:11
114
0

ФОТО. Днепр-1 провел тренировку перед матчем с АЕКом

Команда Александра Кучера вскоре дебютирует в еврокубках

18 августа 2022, 10:59 | Обновлено 18 августа 2022, 11:11
114
0
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку перед матчем с АЕКом
СК Днепр-1

Футболисты «Днепра-1» провели тренировку перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа.

Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.

 

 

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Источник СК Днепр-1
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