ФОТО. Днепр-1 провел тренировку перед матчем с АЕКом

Футболисты «Днепра-1» провели тренировку перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа.

Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.