Лига конференций18 августа 2022, 10:59 | Обновлено 18 августа 2022, 11:11
114
0
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку перед матчем с АЕКом
Команда Александра Кучера вскоре дебютирует в еврокубках
18 августа 2022, 10:59 | Обновлено 18 августа 2022, 11:11
114
0
Футболисты «Днепра-1» провели тренировку перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа.
Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2022, 05:46 0
Главные новости за 17 августа на Sport.ua
Футбол | 17 августа 2022, 23:50 38
Лиссабонцы в Лодзи одержали уверенную победу
Футбол | 17.08.2022, 11:52
Бокс | 17.08.2022, 13:10
Футбол | 18.08.2022, 10:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2022, 22:53 12
16.08.2022, 14:10 1
17.08.2022, 22:43 7
16.08.2022, 23:23 3
16.08.2022, 09:07 1
16.08.2022, 09:30 1
16.08.2022, 11:11 8
18.08.2022, 05:01 8