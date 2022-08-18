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  4. Царенко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в еврокубках
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 10:37 | Обновлено 18 августа 2022, 10:39
536
0

Царенко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в еврокубках

Матч против «Бенфики» юный хавбек киевлян провел в 18 лет 61 день

18 августа 2022, 10:37 | Обновлено 18 августа 2022, 10:39
536
0
Царенко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в еврокубках
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

В поединке с «Бенфикой» (0:2) первый матч в еврокубках провел полузащитник «Динамо» Антон Царенко, который только два месяца назад отметил свое 18-летие. Он стал 13-м игроком бело-синих, выступавшим в этом возрасте на международной арене.

Причем более ранний дебют в рядах бело-синих имели только Максим Коваль, Илья Забарный, Григорий Цитаишвили и Андрей Шевченко. К слову, Царенко стал первым футболистом 2004 г.р., сыгравшим за «Динамо». И не только в еврокубках, но и во внутренних турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках

Возраст 

Игрок 

Дебют 

Соперник 

Счет

17 лет 251 день 

Максим КОВАЛЬ 

17.08.2010 

Аякс (д) 

1:1

18 лет 14 дней 

Илья ЗАБАРНЫЙ 

15.08.2020 

АЗ (д) 

2:0

18 лет 25 дней 

Григорий ЦИТАИШВИЛИ 

13.12.2018 

Яблонец (д) 

1:0

18 лет 55 дней 

Андрей ШЕВЧЕНКО 

23.11.1994 

Спартак М (г) 

0:1

18 лет 61 день 

Антон ЦАРЕНКО 

17.08.2022 

Бенфика (д) 

0:2

18 лет 119 дней 

Сергей РЕБРОВ 

30.09.1992 

Рапид В (г) 

2:3

18 лет 192 дня 

Артем КРАВЕЦ 

12.12.2007 

Спортинг (г) 

0:3

18 лет 194 дня 

Владислав СУПРЯГА 

28.08.2018 

Аякс (д) 

0:0

18 лет 208 дней 

Виталий ЛИСИЦКИЙ 

08.11.2000 

Манчестер Юн. (г)

0:1

18 лет 282 дня 

Александр БЕРЕЖНОЙ 

15.09.1976 

Партизан (д) 

3:0

18 лет 287 дней 

Руслан НЕЩЕРЕТ 

04.11.2020 

Барселона (г) 

1:2

18 лет 302 дня 

Виктор ЦЫГАНКОВ 

13.09.2016 

Наполи (д) 

1:2

18 лет 332 дня 

Артем МИЛЕВСКИЙ 

10.12.2003 

Интер (д) 

1:1
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Источник Sport.ua
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