Царенко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в еврокубках

В поединке с «Бенфикой» (0:2) первый матч в еврокубках провел полузащитник «Динамо» Антон Царенко, который только два месяца назад отметил свое 18-летие. Он стал 13-м игроком бело-синих, выступавшим в этом возрасте на международной арене.

Причем более ранний дебют в рядах бело-синих имели только Максим Коваль, Илья Забарный, Григорий Цитаишвили и Андрей Шевченко. К слову, Царенко стал первым футболистом 2004 г.р., сыгравшим за «Динамо». И не только в еврокубках, но и во внутренних турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках