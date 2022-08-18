Поражение Динамо стало 60-м домашним для украинских клубов в Лиге чемпионов

Поражение динамовцев от «Бенфики» (0:2) стало 60-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов на своем поле. 37 раз уступало соперникам в родных стенах «Динамо», 20 - «Шахтер», по 1 - «Днепр», «Заря» и «Таврия».

Наибольшее количество викторий в гостях у украинцев в главном клубном турнире Старого Света отпраздновали команды из Испании - 19, Италии - 14, Португалии - 9, Германии - 6 и Англии - 5. К слову, проигрыш «Бенфике» оказался 10-м для «Динамо» в Лиге чемпионов под руководством Мирчи Луческу, а также 20-м для украинских клубов в баталиях с португальцами в этом же турнире.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ