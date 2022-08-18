Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение Динамо стало 60-м домашним для украинских клубов в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 10:19 | Обновлено 18 августа 2022, 11:15
346
1

Поражение Динамо стало 60-м домашним для украинских клубов в Лиге чемпионов

Киевский клуб оформил весьма не радостный юбилей

18 августа 2022, 10:19 | Обновлено 18 августа 2022, 11:15
346
1
Поражение Динамо стало 60-м домашним для украинских клубов в Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев

Поражение динамовцев от «Бенфики» (0:2) стало 60-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов на своем поле. 37 раз уступало соперникам в родных стенах «Динамо», 20 - «Шахтер», по 1 - «Днепр», «Заря» и «Таврия».

Наибольшее количество викторий в гостях у украинцев в главном клубном турнире Старого Света отпраздновали команды из Испании - 19, Италии - 14, Португалии - 9, Германии - 6 и Англии - 5. К слову, проигрыш «Бенфике» оказался 10-м для «Динамо» в Лиге чемпионов под руководством Мирчи Луческу, а также 20-м для украинских клубов в баталиях с португальцами в этом же турнире.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Проиграв дома с разницей в два мяча, Динамо ни разу не проходило дальше
Царенко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в еврокубках
Хавбек Бенфики: «Мы провели очень хороший матч»
Динамо Киев Бенфика Лига чемпионов Динамо - Бенфика цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
Бокс | 17 августа 2022, 13:10 11
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко

В конце октября Василий подерется с Джемейном Ортисом

ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
Футбол | 17 августа 2022, 22:12 1
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку

Георший Бущан не спас Динамо от пропущенного гола

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 18.08.2022, 04:55
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником
Футбол | 18.08.2022, 05:46
Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником
Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Футбол | 18.08.2022, 09:50
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Статистика  требует предельной точности!
Динамо играло на нейтральном поле!
Как и у Ворсклы  - не было домашнего матча в Швеции.
История должна хранить такие факты хотя бы для следующих поколений болельщиков.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Редкач оскорбил Усика в Twitter
Редкач оскорбил Усика в Twitter
18.08.2022, 05:01 8
Бокс
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
16.08.2022, 23:23 3
Футбол
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке
16.08.2022, 09:07 1
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
16.08.2022, 09:30 1
Футбол
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 3
Бокс
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 81
Футбол
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
16.08.2022, 22:53 12
Теннис
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
16.08.2022, 11:11 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности