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Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 07:18 | Обновлено 18 августа 2022, 07:23
394
0

Ворскла – Севлюш – 10:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 августа 2022, 07:18 | Обновлено 18 августа 2022, 07:23
394
0
Ворскла – Севлюш – 10:1. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В рамках подготовки к новому сезону полтавская «Ворскла» в контрольном матче разгромила аматорский «Севлюш» со счетом 10:1.

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Источник Sport.ua
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