Украина. Премьер лига18 августа 2022, 07:18 | Обновлено 18 августа 2022, 07:23
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Ворскла – Севлюш – 10:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 августа 2022, 07:18 | Обновлено 18 августа 2022, 07:23
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В рамках подготовки к новому сезону полтавская «Ворскла» в контрольном матче разгромила аматорский «Севлюш» со счетом 10:1.
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