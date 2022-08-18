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Лига чемпионов
18 августа 2022, 03:48 | Обновлено 18 августа 2022, 03:52
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Хавбек Бенфики: «Мы провели очень хороший матч»

Жоау Мариу прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в плей-офф раунде ЛЧ

18 августа 2022, 03:48 | Обновлено 18 августа 2022, 03:52
101
0
Хавбек Бенфики: «Мы провели очень хороший матч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу поделился мыслями о поединке с «Динамо».

«Мы провели очень хороший матч. В первом тайме могли забить «Динамо» больше. Поздравляю команду, потому что мы показали хороший футбол против сильного соперника и одержали важную победу.

«Динамо» качественно владело мячом, грамотно разыгрывало. Во втором тайме у нас чувствовалась усталость. Мы немного подсели, но сохраняли концентрацию, пытались действовать организованно.

Второй матч играем дома, поэтому важно было получить гандикап. Теперь нужно отдать все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов», – сказал Жоау Мариу.

«Бенфика» одержала победу в Лодзи со счетом 2:0 благодаря голам Жилберто и Рамуша.

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Жоау Мариу Бенфика Динамо - Бенфика
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Источник O Jogo
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