Хавбек Бенфики: «Мы провели очень хороший матч»
Жоау Мариу прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в плей-офф раунде ЛЧ
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу поделился мыслями о поединке с «Динамо».
«Мы провели очень хороший матч. В первом тайме могли забить «Динамо» больше. Поздравляю команду, потому что мы показали хороший футбол против сильного соперника и одержали важную победу.
«Динамо» качественно владело мячом, грамотно разыгрывало. Во втором тайме у нас чувствовалась усталость. Мы немного подсели, но сохраняли концентрацию, пытались действовать организованно.
Второй матч играем дома, поэтому важно было получить гандикап. Теперь нужно отдать все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов», – сказал Жоау Мариу.
«Бенфика» одержала победу в Лодзи со счетом 2:0 благодаря голам Жилберто и Рамуша.
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