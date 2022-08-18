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Лига чемпионов
18 августа 2022, 01:00 | Обновлено 18 августа 2022, 01:14
609
0

Назван лучший игрок Динамо в матче против Бенфики

Эксперты Sport.ua выделяют игру Дубинчака, SofaScore лучшим назвал Забарного

18 августа 2022, 01:00 | Обновлено 18 августа 2022, 01:14
609
0
Назван лучший игрок Динамо в матче против Бенфики
ФК Динамо Киев

В среду, 17 августа, в 22:00 в Лодзи на ЛКС Арене прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли киевское «Динамо» и португальская «Бенфика» (0:2).

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Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

Названы лучшие игроки «Динамо» в первом матче против «Бенфики». Эксперты Sport.ua выделили игру Владислава Дубинчака (6.5).

В то же время наивысшую оценку у киевлян по версии SofaScore получил Илья Забарный (7.1). Вышедший на замену украинец Роман Яремчук получил оценку 6,6.

Оценки Sport.ua за матч Динамо – Бенфика – 0:2

  

Замены Динамо: Вивчаренко - 5,5; Караваев - 6,0; Царенко - 5,5; Ванат - 6,0; Сирота - б/о.

Замены Бенфики: Яремчук - 6,0; Араужу - 6,0; Бах - 6,0; Шикинью - б/о.

Оценки SofaScore за матч Динамо – Бенфика – 0:2

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Динамо Киев Бенфика Лига чемпионов Динамо - Бенфика лучший игрок SofaScore оценки Sport.ua Владислав Дубинчак Илья Забарный
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Источник Sport.ua
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