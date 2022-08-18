Назван лучший игрок Динамо в матче против Бенфики
Эксперты Sport.ua выделяют игру Дубинчака, SofaScore лучшим назвал Забарного
В среду, 17 августа, в 22:00 в Лодзи на ЛКС Арене прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли киевское «Динамо» и португальская «Бенфика» (0:2).
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Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
Названы лучшие игроки «Динамо» в первом матче против «Бенфики». Эксперты Sport.ua выделили игру Владислава Дубинчака (6.5).
В то же время наивысшую оценку у киевлян по версии SofaScore получил Илья Забарный (7.1). Вышедший на замену украинец Роман Яремчук получил оценку 6,6.
Оценки Sport.ua за матч Динамо – Бенфика – 0:2
Замены Динамо: Вивчаренко - 5,5; Караваев - 6,0; Царенко - 5,5; Ванат - 6,0; Сирота - б/о.
Замены Бенфики: Яремчук - 6,0; Араужу - 6,0; Бах - 6,0; Шикинью - б/о.
Оценки SofaScore за матч Динамо – Бенфика – 0:2
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