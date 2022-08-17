Лига Чемпионов
17.08.2022, FT 3 : 2
Лига чемпионов17 августа 2022, 23:52 | Обновлено 18 августа 2022, 00:04
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5 голов. Маккаби в ярком матче квалификации ЛЧ обыграл Црвену Звезду
Результативная игра в Лиге чемпионов
17 августа 2022, 23:52 | Обновлено 18 августа 2022, 00:04
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В первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа на своем поле обыграл «Црвену Звезду» со счетом 3:2.
В составе гостей отметим экс-защитника «Динамо» Киев Александара Драговича.
Плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2
Голы: Пьерро, 18, 51, Чери, 61 - Пешич, 27, Канга, 40
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