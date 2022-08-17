Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 5 голов. Маккаби в ярком матче квалификации ЛЧ обыграл Црвену Звезду
Лига Чемпионов
Маккаби Хайфа
17.08.2022, FT 3 : 2
Црвена Звезда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 августа 2022, 23:52 | Обновлено 18 августа 2022, 00:04
210
1

5 голов. Маккаби в ярком матче квалификации ЛЧ обыграл Црвену Звезду

Результативная игра в Лиге чемпионов

17 августа 2022, 23:52 | Обновлено 18 августа 2022, 00:04
210
1
5 голов. Маккаби в ярком матче квалификации ЛЧ обыграл Црвену Звезду
twitter.com/mhfootballclub

В первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа на своем поле обыграл «Црвену Звезду» со счетом 3:2.

В составе гостей отметим экс-защитника «Динамо» Киев Александара Драговича.

Плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч

Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2
Голы: Пьерро, 18, 51, Чери, 61 - Пешич, 27, Канга, 40

По теме:
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Большой дебют. Царенко сыграл первый матч в основе Динамо
Лига чемпионов Црвена Звезда Маккаби Хайфа
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Футбол | 17 августа 2022, 04:35 2
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика

Поединок состоится в среду, 17 августа

Повлияли неудачи на поле? Владельцы МЮ готовы продать часть клуба
Футбол | 17 августа 2022, 21:29 0
Повлияли неудачи на поле? Владельцы МЮ готовы продать часть клуба
Повлияли неудачи на поле? Владельцы МЮ готовы продать часть клуба

Семья Глейзеров готова уступить часть акций

ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
Футбол | 17.08.2022, 22:12
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Теннис | 17.08.2022, 21:31
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
Бокс | 17.08.2022, 17:49
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
an52
Хоч Ізраель порадував, що "братушек" взули
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
16.08.2022, 20:50 8
Футбол
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 79
Футбол
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
16.08.2022, 14:10 1
Война
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
16.08.2022, 05:19 13
Бокс
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
16.08.2022, 02:03 10
Теннис
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
16.08.2022, 09:30 1
Футбол
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 4
Футбол
Еще один полузащитник Динамо не сыграет с Бенфикой
Еще один полузащитник Динамо не сыграет с Бенфикой
17.08.2022, 15:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности