Александр СВАТОК: «Все полны желания попасть в групповой этап»
Капитан «Днепра-1» - о матче против АЕКа из Ларнаки
Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (18 августа):
– Какие ваши ожидания от завтрашнего поединка?
– Клуб с самого начала ставил задачу попасть в еврокубки. И мы выполнили эту задачу. Все игроки полны желания попасть в групповой этап.
– Как вам в городе Кошице, все понравится? Как готовились к матчу с АЕКом?
– Нас хорошо встретили. Здесь созданы хорошие условия для подготовки к матчу. Все местные желают нам удачи. Многие здесь и люди из Украины, подходили к нам, и желали всего самого лучшего в матче.
Все игроки находятся в хорошем физическом состоянии, на сто процентов, что мы и надеемся продемонстрировать в матче с АЕКом. Хотим показать лучшую игру. Мы изучали то, как играет наш соперник, разговаривали. Это опытная и техническая команда, которая имеет в своем составе много игроков высокого класса.
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