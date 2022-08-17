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Лига Европы
17 августа 2022, 19:35 | Обновлено 17 августа 2022, 19:39
83
0

Александр СВАТОК: «Все полны желания попасть в групповой этап»

Капитан «Днепра-1» - о матче против АЕКа из Ларнаки

17 августа 2022, 19:35 | Обновлено 17 августа 2022, 19:39
83
0
Александр СВАТОК: «Все полны желания попасть в групповой этап»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (18 августа):

– Какие ваши ожидания от завтрашнего поединка?
– Клуб с самого начала ставил задачу попасть в еврокубки. И мы выполнили эту задачу. Все игроки полны желания попасть в групповой этап.

– Как вам в городе Кошице, все понравится? Как готовились к матчу с АЕКом?
– Нас хорошо встретили. Здесь созданы хорошие условия для подготовки к матчу. Все местные желают нам удачи. Многие здесь и люди из Украины, подходили к нам, и желали всего самого лучшего в матче.

Все игроки находятся в хорошем физическом состоянии, на сто процентов, что мы и надеемся продемонстрировать в матче с АЕКом. Хотим показать лучшую игру. Мы изучали то, как играет наш соперник, разговаривали. Это опытная и техническая команда, которая имеет в своем составе много игроков высокого класса.

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Александр Сваток Днепр-1 АЕК Ларнака Днепр-1 - АЕК Ларнака Лига Европы
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Источник СК Днепр-1
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