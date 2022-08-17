Александр СВАТОК: «Все полны желания попасть в групповой этап»

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (18 августа):

– Какие ваши ожидания от завтрашнего поединка?

– Клуб с самого начала ставил задачу попасть в еврокубки. И мы выполнили эту задачу. Все игроки полны желания попасть в групповой этап.

– Как вам в городе Кошице, все понравится? Как готовились к матчу с АЕКом?

– Нас хорошо встретили. Здесь созданы хорошие условия для подготовки к матчу. Все местные желают нам удачи. Многие здесь и люди из Украины, подходили к нам, и желали всего самого лучшего в матче.

Все игроки находятся в хорошем физическом состоянии, на сто процентов, что мы и надеемся продемонстрировать в матче с АЕКом. Хотим показать лучшую игру. Мы изучали то, как играет наш соперник, разговаривали. Это опытная и техническая команда, которая имеет в своем составе много игроков высокого класса.