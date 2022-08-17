ПАЛКИН: «Верим, что выиграем войну и футбол вернется в нормальное русло»
Гендиректор «Шахтера» - о старте нового сезона УПЛ
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью словацким СМИ прокомментировал старт нового сезона УПЛ (23 августа):
«Это настоящий перезапуск, в лиге стартуют 16 клубов. Однако большинство из них будут играть вдали от своих родных городов или стадионов. УПЛ будет проходить без болельщиков, но факт остается фактом – футбол вернулся, и это очень важно. Это большое облегчение для всего народа.
Мы очень сильны ментально. Мы верим, что Украина выиграет эту войну, и футбол вернется в нормальное русло. Я уверен, что у украинского футбола большое будущее, как и у нашей страны».
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