ПАЛКИН: «Верим, что выиграем войну и футбол вернется в нормальное русло»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью словацким СМИ прокомментировал старт нового сезона УПЛ (23 августа):

«Это настоящий перезапуск, в лиге стартуют 16 клубов. Однако большинство из них будут играть вдали от своих родных городов или стадионов. УПЛ будет проходить без болельщиков, но факт остается фактом – футбол вернулся, и это очень важно. Это большое облегчение для всего народа.

Мы очень сильны ментально. Мы верим, что Украина выиграет эту войну, и футбол вернется в нормальное русло. Я уверен, что у украинского футбола большое будущее, как и у нашей страны».