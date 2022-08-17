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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 17:13 | Обновлено 17 августа 2022, 17:24
247
1

ПАЛКИН: «Верим, что выиграем войну и футбол вернется в нормальное русло»

Гендиректор «Шахтера» - о старте нового сезона УПЛ

17 августа 2022, 17:13 | Обновлено 17 августа 2022, 17:24
247
1
ПАЛКИН: «Верим, что выиграем войну и футбол вернется в нормальное русло»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью словацким СМИ прокомментировал старт нового сезона УПЛ (23 августа):

«Это настоящий перезапуск, в лиге стартуют 16 клубов. Однако большинство из них будут играть вдали от своих родных городов или стадионов. УПЛ будет проходить без болельщиков, но факт остается фактом – футбол вернулся, и это очень важно. Это большое облегчение для всего народа.

Мы очень сильны ментально. Мы верим, что Украина выиграет эту войну, и футбол вернется в нормальное русло. Я уверен, что у украинского футбола большое будущее, как и у нашей страны».

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Комментарии 1
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veter
Как Палкин далёк от жизни. Даже наши союзники уже заявили, что эту войну никто не выиграет. А я уверен, что она просто закончится на каком то этапе, как у Ирана с Ираком. Только вся разруха на нашей территории, а не у кацапов.
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