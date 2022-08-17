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Англия
17 августа 2022, 16:40 |
113
0

В Барселону не пойдет. Бернарду Силва решил остаться в Манчестер Сити

Португальский хавбек решил не менять клуб

17 августа 2022, 16:40 |
113
0
В Барселону не пойдет. Бернарду Силва решил остаться в Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Бернарду Силва

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва принял решение остаться в клубе еще на год. Об этом сообщают английские СМИ.

Интерес к Бернарду Силве активно проявляла «Барселона», однако до конкретного предложения дело так и не дошло, что и повлияло на решение португальца. Его отношения с Пепом Гвардиолой и руководством «Манчестер Сити» остаются хорошими.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Источник The Athletic
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