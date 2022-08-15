Англия15 августа 2022, 17:47 |
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Манчестер Сити повесил 100-миллионный ценник на Бернарду Силву
Никаких скидок для «Барселоны» не будет
15 августа 2022, 17:47 |
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«Барселона» очень заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Однако чемпионы Англии терять своего хавбека не хотят.
По информации испанских СМИ, «Манчестер Сити» требует у «Барселоны» за Бернарду Силву 100 миллионов евро и делать скидок не намерен.
Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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