Манчестер Сити повесил 100-миллионный ценник на Бернарду Силву

«Барселона» очень заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Однако чемпионы Англии терять своего хавбека не хотят.

По информации испанских СМИ, «Манчестер Сити» требует у «Барселоны» за Бернарду Силву 100 миллионов евро и делать скидок не намерен.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.