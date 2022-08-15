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  4. Манчестер Сити повесил 100-миллионный ценник на Бернарду Силву
Англия
15 августа 2022, 17:47 |
476
0

Манчестер Сити повесил 100-миллионный ценник на Бернарду Силву

Никаких скидок для «Барселоны» не будет

15 августа 2022, 17:47 |
476
0
Манчестер Сити повесил 100-миллионный ценник на Бернарду Силву
ФК Манчестер Сити. Бернарду Силва

«Барселона» очень заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Однако чемпионы Англии терять своего хавбека не хотят.

По информации испанских СМИ, «Манчестер Сити» требует у «Барселоны» за Бернарду Силву 100 миллионов евро и делать скидок не намерен.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Источник Mundo Deportivo
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