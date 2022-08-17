Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона

«Химнастик» из Таррагоны проявляет интерес к форварду Роману Зозуле. Об этом сообщают местные СМИ.

Сейчас Зозуля находится в статусе свободного агента – его контракт с «Фуэнлабрадой» истек в конце июня. В прошлом сезоне его счету украинского форварда 3 гола и 3 ассиста в 37 матчах за «Фуэнлабраду», которая выступает в Сегунде.

«Химнастик» в прошлом сезоне финишировал четвертым в Примера дивизионе RFEF, и в плей-офф на путевку в Сегунду проиграл «Вильярреалу-2».