Испания17 августа 2022, 16:10 | Обновлено 17 августа 2022, 16:11
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Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Интерес к украинскому форварду проявляет «Химнастик»
17 августа 2022, 16:10 | Обновлено 17 августа 2022, 16:11
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«Химнастик» из Таррагоны проявляет интерес к форварду Роману Зозуле. Об этом сообщают местные СМИ.
Сейчас Зозуля находится в статусе свободного агента – его контракт с «Фуэнлабрадой» истек в конце июня. В прошлом сезоне его счету украинского форварда 3 гола и 3 ассиста в 37 матчах за «Фуэнлабраду», которая выступает в Сегунде.
«Химнастик» в прошлом сезоне финишировал четвертым в Примера дивизионе RFEF, и в плей-офф на путевку в Сегунду проиграл «Вильярреалу-2».
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