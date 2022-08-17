Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Испания
17 августа 2022, 16:10 | Обновлено 17 августа 2022, 16:11
364
4

Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона

Интерес к украинскому форварду проявляет «Химнастик»

17 августа 2022, 16:10 | Обновлено 17 августа 2022, 16:11
364
4
Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Instagram. Роман Зозуля

«Химнастик» из Таррагоны проявляет интерес к форварду Роману Зозуле. Об этом сообщают местные СМИ.

Сейчас Зозуля находится в статусе свободного агента – его контракт с «Фуэнлабрадой» истек в конце июня. В прошлом сезоне его счету украинского форварда 3 гола и 3 ассиста в 37 матчах за «Фуэнлабраду», которая выступает в Сегунде.

«Химнастик» в прошлом сезоне финишировал четвертым в Примера дивизионе RFEF, и в плей-офф на путевку в Сегунду проиграл «Вильярреалу-2».

По теме:
Ковалец покинул расположение Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
Химнастик Таррагона Роман Зозуля свободный агент
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола
Футбол | 17 августа 2022, 15:30 0
ВИДЕО. Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола
ВИДЕО. Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола

Роберт сделал непростой выбор

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 17 августа 2022, 06:15 3
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой

Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия

До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского
Футбол | 17.08.2022, 14:13
До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского
До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
Бокс | 16.08.2022, 21:20
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
Бокс | 17.08.2022, 09:28
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Роману потрібно переходити в клуб, де він біг залишитися працювати тренером в майбутньому, де б він міг здобути нову професію та стати професійним тренером.
Тому є сенс шукати клуб, в якому добре поставлений процес виховання молоді та є сучасні підходи до підготовки молодих гравців.
Кожен розумний гравець, якому вже за 30-32 роки, має думати про власне майбутнє в футболі. А для цього потрібна серйозна організація, серйозний клуб, його керівництво.
Іспанія, як і Франція, як і Німеччина - є провідною державою світу в питанні розвитку власної молоді та вихованні талантів світового рівня десятиліттями. Там є чому повчитися і де оволодіти талантами та навичками професійного тренера. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Ἡλίας
Рыба ищет где глубже
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
16.08.2022, 05:19 10
Бокс
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
16.08.2022, 20:10 5
Футбол
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
15.08.2022, 17:12 5
Бокс
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке
16.08.2022, 09:07 1
Футбол
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
16.08.2022, 03:33
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
16.08.2022, 13:17
Футбол
Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
15.08.2022, 19:52
Футбол
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
16.08.2022, 22:53 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности