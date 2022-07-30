Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Контракт Романа Зозули с «Фуэнлабрадой» истек в конце июня, и сейчас украинский форвард находится в статусе свободного агента.

По информации Footboom, Зозуля может остаться в Испании. К нему проявляют интерес два местных клуба.

Один из них – «Эльденсе», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Уже в ближайшее время стороны могут начать детальные переговоры по поводу условий контракта. Имя другого клуба, который интересуется Зозулей, не известно.