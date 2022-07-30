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  4. Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе
Испания
30 июля 2022, 10:45 | Обновлено 30 июля 2022, 10:46
534
2

Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Сейчас украинский форвард является свободным агентом

30 июля 2022, 10:45 | Обновлено 30 июля 2022, 10:46
534
2
Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе
Instagram. Роман Зозуля

Контракт Романа Зозули с «Фуэнлабрадой» истек в конце июня, и сейчас украинский форвард находится в статусе свободного агента.

По информации Footboom, Зозуля может остаться в Испании. К нему проявляют интерес два местных клуба.

Один из них – «Эльденсе», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Уже в ближайшее время стороны могут начать детальные переговоры по поводу условий контракта. Имя другого клуба, который интересуется Зозулей, не известно.

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Роман Зозуля
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Источник Footboom
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Комментарии 2
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alex alex
сколько можно про это недорозумение вспоминать. что футболер был ни о чем, что трепло непомерное.
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