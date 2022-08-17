До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского

Украинский олигарх и президент ФК «Металлист» Александр Ярославский, который в марте обещал продать свою яхту, а деньги от продажи передать на восстановление Харькова, похоже, не сдержал слово.

По информацию источника, на элитной яхте до сих пор катается его жена Марина Светницкая с подругами. Также супруга Ярославского публикует в соцсетях фото с этой яхты.

Сообщается, что 60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.

В шести кабинах яхты Kaiser можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.