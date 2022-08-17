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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 14:13 | Обновлено 17 августа 2022, 14:27
2120
4

До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского

Обещание не выполнено

17 августа 2022, 14:13 | Обновлено 17 августа 2022, 14:27
2120
4
До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского
Worth Avenue Yachts

Украинский олигарх и президент ФК «Металлист» Александр Ярославский, который в марте обещал продать свою яхту, а деньги от продажи передать на восстановление Харькова, похоже, не сдержал слово. 

По информацию источника, на элитной яхте до сих пор катается его жена Марина Светницкая с подругами. Также супруга Ярославского публикует в соцсетях фото с этой яхты.

Сообщается, что 60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.

В шести кабинах яхты Kaiser можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.

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Харьков Александр Ярославский Металлист Харьков яхта
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Источник Украинская правда
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Комментарии 4
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Rolan Stkomarovskiy
Ярославський + Ахметов + Коломойський + Суркіс + Фірташ + Льовочкін = один театр, в якому кожен грає свою роль. 
Що цікаво ніхто не знає, а де ці люди були в 1980-х роках при соціалізмі і чим вони займалися у свої 20-30 років. Звідки вони такі "талановиті"? В чому їх елітарність крім грошей? 
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