До сих пор катается жена. В Ницце нашли яхту Ярославского
Обещание не выполнено
Украинский олигарх и президент ФК «Металлист» Александр Ярославский, который в марте обещал продать свою яхту, а деньги от продажи передать на восстановление Харькова, похоже, не сдержал слово.
По информацию источника, на элитной яхте до сих пор катается его жена Марина Светницкая с подругами. Также супруга Ярославского публикует в соцсетях фото с этой яхты.
Сообщается, что 60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.
В шести кабинах яхты Kaiser можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия
В конце октября Василий подерется с Джемейном Ортисом
Що цікаво ніхто не знає, а де ці люди були в 1980-х роках при соціалізмі і чим вони займалися у свої 20-30 років. Звідки вони такі "талановиті"? В чому їх елітарність крім грошей?