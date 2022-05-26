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  4. Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Украина. Первая лига
26 мая 2022, 18:43 |
281
0

Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро

Александр Ярославский обещал направить вырученные средства на программу восстановления Харькова.

26 мая 2022, 18:43 |
281
0
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Worth Avenue Yachts

Украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser за 49,5 млн евро.

Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.

О том, что яхта будет выставлена на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.

В шести кабинах яхты Kaiser можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.

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Александр Ярославский яхта Металлист Харьков
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Источник Экономическая правда
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