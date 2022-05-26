Украина. Первая лига26 мая 2022, 18:43 |
281
0
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Александр Ярославский обещал направить вырученные средства на программу восстановления Харькова.
26 мая 2022, 18:43 |
281
0
Украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser за 49,5 млн евро.
Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.
О том, что яхта будет выставлена на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.
В шести кабинах яхты Kaiser можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2022, 05:45 0
Главные новости за 25 мая на Sport.ua
Футбол | 26 мая 2022, 17:01 0
Матч будет сыгран 28 мая
Футбол | 26.05.2022, 07:00
Футбол | 26.05.2022, 15:04
Футбол | 25.05.2022, 23:58
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2022, 05:30 9
25.05.2022, 14:18 1
25.05.2022, 22:02 5
24.05.2022, 21:11
25.05.2022, 03:25
26.05.2022, 06:00 9
24.05.2022, 22:22 1