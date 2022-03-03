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Ярославский продаст яхту, чтобы помочь отстроить Харьков

Президент «Металлиста» сделает свой вклад в общую победу

  • 03.03.2022 13:17
  • 2712 просмотров
  • 9 комментариев
Ярославский продаст яхту, чтобы помочь отстроить Харьков
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что продаст свою яхту, а вырученные деньги направит на восстановление Харькова после бомбардировок россиян:

«Дорогие Харьковчане!

DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать», - сообщил Ярославский.

60-метровое судно Kaiser было изготовлено в 2011-м году немецкой компанией Abeking&Rasmussen. Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов на профильном сайте SuperYacht Fan.

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon, 03.03.2022 15:03
    +4
    Golhrenshtanga, 03.03.2022 14:50
    За 50 лямов я даже незнаю что можно отстроить,пару этажей разве что
    Так это же первый взнос, создают фонд.
    Не знаю почему, но уверен что именно этот человек помогать будет, и людям и Харьков отстраивать.
    Ссылка
    online
    rus, 03.03.2022 13:24
    +2
    Ссылка
    online
    rus, 03.03.2022 15:22
    +1
    GREEN DAY belokon, 03.03.2022 15:03
    Так это же первый взнос, создают фонд.
    Не знаю почему, но уверен что именно этот человек помогать будет, и людям и Харьков отстраивать.
    Ссылка
    online
    rus, 03.03.2022 13:37
    +1
    Пока мы едины мы не победимы!
    Ссылка
    online
    rus, 03.03.2022 13:36
    +1
    Ещё пару таких дней это не поможет!
    Ссылка
    online
    rus, 03.03.2022 15:50
    0
    Александр Жаирс, 03.03.2022 15:32
    А
    Б
    Ссылка
    online
    Александр Жаирс, 03.03.2022 15:36
    0
    А кому,интересно,он свою яхту продаст? Кому она нужна? У кого есть такие деньги, у того уже есть такие яхты.
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    online
    Александр Жаирс, 03.03.2022 15:32
    0
    А
    Ссылка
    Golhrenshtanga, 03.03.2022 14:50
    -2
    За 50 лямов я даже незнаю что можно отстроить,пару этажей разве что
    Ссылка
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