Ярославский продаст яхту, чтобы помочь отстроить Харьков

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что продаст свою яхту, а вырученные деньги направит на восстановление Харькова после бомбардировок россиян:
«Дорогие Харьковчане!
DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать», - сообщил Ярославский.
60-метровое судно Kaiser было изготовлено в 2011-м году немецкой компанией Abeking&Rasmussen. Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов на профильном сайте SuperYacht Fan.
Источник — Sport.ua
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Не знаю почему, но уверен что именно этот человек помогать будет, и людям и Харьков отстраивать.
Не знаю почему, но уверен что именно этот человек помогать будет, и людям и Харьков отстраивать.
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