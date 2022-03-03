Ярославский продаст яхту, чтобы помочь отстроить Харьков

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что продаст свою яхту, а вырученные деньги направит на восстановление Харькова после бомбардировок россиян:

«Дорогие Харьковчане!

DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать», - сообщил Ярославский.

60-метровое судно Kaiser было изготовлено в 2011-м году немецкой компанией Abeking&Rasmussen. Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов на профильном сайте SuperYacht Fan.