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US Open
17 августа 2022, 13:57 | Обновлено 17 августа 2022, 14:07
117
0

Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open

Муж Элины Свитолиной ненадолго вернулся в Тур, но снова будет вне игры

17 августа 2022, 13:57 | Обновлено 17 августа 2022, 14:07
117
0
Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, который травмировал стопу в Монреале, пропустит Открытый чемпионат США по теннису.

Таким образом, муж Элины Свитолиной в четвертый раз с 2005 года пропустит US Open. Лучшим результатом Гаэля в Нью-Йорке был полуфинал в 2016 году.

Отметим, что в этом году американский мейджор пройдет с 29 августа по 11 сентября.

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Источник L'Equipe
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