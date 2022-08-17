US Open17 августа 2022, 13:57 | Обновлено 17 августа 2022, 14:07
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Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open
Муж Элины Свитолиной ненадолго вернулся в Тур, но снова будет вне игры
17 августа 2022, 13:57 | Обновлено 17 августа 2022, 14:07
117
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Французский теннисист Гаэль Монфис, который травмировал стопу в Монреале, пропустит Открытый чемпионат США по теннису.
Таким образом, муж Элины Свитолиной в четвертый раз с 2005 года пропустит US Open. Лучшим результатом Гаэля в Нью-Йорке был полуфинал в 2016 году.
Отметим, что в этом году американский мейджор пройдет с 29 августа по 11 сентября.
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