Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open

Французский теннисист Гаэль Монфис, который травмировал стопу в Монреале, пропустит Открытый чемпионат США по теннису.

Таким образом, муж Элины Свитолиной в четвертый раз с 2005 года пропустит US Open. Лучшим результатом Гаэля в Нью-Йорке был полуфинал в 2016 году.

Отметим, что в этом году американский мейджор пройдет с 29 августа по 11 сентября.