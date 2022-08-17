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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 13:42 | Обновлено 17 августа 2022, 13:45
134
0

Шахтер завершил работу на заграничных сборах и вернулся в Украину

Команда продолжит подготовку к новому сезону в Киеве

17 августа 2022, 13:42 | Обновлено 17 августа 2022, 13:45
134
0
Шахтер завершил работу на заграничных сборах и вернулся в Украину
ФК Шахтер Донецк

Футболисты и тренерский штаб «Шахтера» завершили заграничные сборы и вернулись в Украину.

Команда получила один выходной, а уже в четверг, 18 августа, вновь соберется на тренировочном поле в Киеве, чтобы продолжить подготовку к старту в чемпионате.

23 августа в первом матче нового сезона «Шахтер» примет «Металлист 1925».

Напомним, ранее «Шахтер» запустил польскую версию официального сайта.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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