Украина. Премьер лига17 августа 2022, 13:42 | Обновлено 17 августа 2022, 13:45
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Шахтер завершил работу на заграничных сборах и вернулся в Украину
Команда продолжит подготовку к новому сезону в Киеве
17 августа 2022, 13:42 | Обновлено 17 августа 2022, 13:45
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Футболисты и тренерский штаб «Шахтера» завершили заграничные сборы и вернулись в Украину.
Команда получила один выходной, а уже в четверг, 18 августа, вновь соберется на тренировочном поле в Киеве, чтобы продолжить подготовку к старту в чемпионате.
23 августа в первом матче нового сезона «Шахтер» примет «Металлист 1925».
Напомним, ранее «Шахтер» запустил польскую версию официального сайта.
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