Шахтер завершил работу на заграничных сборах и вернулся в Украину

Футболисты и тренерский штаб «Шахтера» завершили заграничные сборы и вернулись в Украину.

Команда получила один выходной, а уже в четверг, 18 августа, вновь соберется на тренировочном поле в Киеве, чтобы продолжить подготовку к старту в чемпионате.

23 августа в первом матче нового сезона «Шахтер» примет «Металлист 1925».

Напомним, ранее «Шахтер» запустил польскую версию официального сайта.