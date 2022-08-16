Украина. Премьер лига16 августа 2022, 17:32 | Обновлено 16 августа 2022, 17:59
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Шахтер запустил польскую версию официального сайта
Сайт донецкого клуба теперь доступен в четырех языковых версиях
16 августа 2022, 17:32 | Обновлено 16 августа 2022, 17:59
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На официальном сайте «Шахтера» появилась версия на польском языке.
Теперь сайт донецкого клуба ведется на четырех языках: украинском, русском, английском и польском.
Отметим, что «Шахтер» будет проводить в Варшаве домашние матчи Лиги чемпионов сезона 2022/23.
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