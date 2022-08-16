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Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 17:32 | Обновлено 16 августа 2022, 17:59
203
0

Шахтер запустил польскую версию официального сайта

Сайт донецкого клуба теперь доступен в четырех языковых версиях

16 августа 2022, 17:32 | Обновлено 16 августа 2022, 17:59
203
0
Шахтер запустил польскую версию официального сайта
ФК Шахтер Донецк

На официальном сайте «Шахтера» появилась версия на польском языке.

Теперь сайт донецкого клуба ведется на четырех языках: украинском, русском, английском и польском.

Отметим, что «Шахтер» будет проводить в Варшаве домашние матчи Лиги чемпионов сезона 2022/23.

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Шахтер Донецк Варшава
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Источник ФК Шахтер Донецк
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