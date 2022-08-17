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Лига чемпионов
17 августа 2022, 05:01 | Обновлено 17 августа 2022, 05:08
179
0

Из команд плей-офф раунда лишь Динамо и Бенфика играли в группе ЛЧ 21/22

17 августа в 22:00 состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов

17 августа 2022, 05:01 | Обновлено 17 августа 2022, 05:08
179
0
Из команд плей-офф раунда лишь Динамо и Бенфика играли в группе ЛЧ 21/22
ФК Динамо Киев

Во среду, 17 августа, в 22:00 состоится первый матч плей-офф раунда (Q4) Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Бенфика».

Поединок пройдет в Лодзи на стадионе «Мейски».

Интересно, что из команд плей-офф раунда лишь «Динамо» и «Бенфика» играли в групповом раунде предыдущей Лиги чемпионов 2021/22.

Когда какой клуб последний раз играл в групповом раунде ЛЧ

  • 2021/22 – Динамо Киев (Украина)
  • 2021/22 – Бенфика (Португалия)
  • 2019/20 – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 2019/20 – Црвена Звезда (Сербия)
  • 2018/19 – ПСВ (Нидерланды)
  • 2018/19 – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 2017/18 – Карабах (Азербайджан)
  • 2016/17 – Копенгаген (Дания)
  • 2011/12 – Трабзонспор (Турция)
  • 2010/11 – Рейнджерс (Шотландия)
  • 2009/10 – Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Никогда – Буде-Глимт (Норвегия)

Опрос

Голосов 65
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги чемпионов между командами Динамо и Бенфика, который пройдет 17 августа в Лодзи.

Крупная победа Динамо

2 голоса 3.08 %

Минимальная победа Динамо

10 голосов 15.38 %

Ничья

19 голосов 29.23 %

Минимальная победа Бенфики

13 голосов 20 %

Крупная победа Бенфики

21 голос 32.31 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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