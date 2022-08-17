Из команд плей-офф раунда лишь Динамо и Бенфика играли в группе ЛЧ 21/22

Во среду, 17 августа, в 22:00 состоится первый матч плей-офф раунда (Q4) Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Бенфика».

Поединок пройдет в Лодзи на стадионе «Мейски».

Интересно, что из команд плей-офф раунда лишь «Динамо» и «Бенфика» играли в групповом раунде предыдущей Лиги чемпионов 2021/22.

Когда какой клуб последний раз играл в групповом раунде ЛЧ