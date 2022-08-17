Из команд плей-офф раунда лишь Динамо и Бенфика играли в группе ЛЧ 21/22
17 августа в 22:00 состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов
Во среду, 17 августа, в 22:00 состоится первый матч плей-офф раунда (Q4) Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Бенфика».
Поединок пройдет в Лодзи на стадионе «Мейски».
Интересно, что из команд плей-офф раунда лишь «Динамо» и «Бенфика» играли в групповом раунде предыдущей Лиги чемпионов 2021/22.
Когда какой клуб последний раз играл в групповом раунде ЛЧ
- 2021/22 – Динамо Киев (Украина)
- 2021/22 – Бенфика (Португалия)
- 2019/20 – Динамо Загреб (Хорватия)
- 2019/20 – Црвена Звезда (Сербия)
- 2018/19 – ПСВ (Нидерланды)
- 2018/19 – Виктория Пльзень (Чехия)
- 2017/18 – Карабах (Азербайджан)
- 2016/17 – Копенгаген (Дания)
- 2011/12 – Трабзонспор (Турция)
- 2010/11 – Рейнджерс (Шотландия)
- 2009/10 – Маккаби Хайфа (Израиль)
- Никогда – Буде-Глимт (Норвегия)
Опрос
Крупная победа Динамо
2 голоса 3.08 %
Минимальная победа Динамо
10 голосов 15.38 %
Ничья
19 голосов 29.23 %
Минимальная победа Бенфики
13 голосов 20 %
Крупная победа Бенфики
21 голос 32.31 %
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