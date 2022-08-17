Украинская теннисистка вышла в основу хардового турнира в США

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 135) сыграет в основе хардового фьючерса в Бронксе (США). Во втором круге квалификации Катерина обыграла представительницу США Элизу Болтон (WTA 560).

W60 Бронкс. Хард. Квалификация

Катерина Байндл (Украина) – Элиза Болтон (США) – 6:1, 6:2

Отметим, что в прошлом круге отборочного раунда украинка обыграла представительницу россии.

Далее Байндл встретится с Камиллой Рахимовой (россия, WTA 108). Матч состоится 17 августа не ранее 18:30 по Киеву.