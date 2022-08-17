Украинская теннисистка вышла в основу хардового турнира в США
Катерина Байндл сыграет в основной сетке в Бронксе
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 135) сыграет в основе хардового фьючерса в Бронксе (США). Во втором круге квалификации Катерина обыграла представительницу США Элизу Болтон (WTA 560).
W60 Бронкс. Хард. Квалификация
Катерина Байндл (Украина) – Элиза Болтон (США) – 6:1, 6:2
Отметим, что в прошлом круге отборочного раунда украинка обыграла представительницу россии.
Далее Байндл встретится с Камиллой Рахимовой (россия, WTA 108). Матч состоится 17 августа не ранее 18:30 по Киеву.
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