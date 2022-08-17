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WTA
17 августа 2022, 07:01 |
670
0

Украинская теннисистка вышла в основу хардового турнира в США

Катерина Байндл сыграет в основной сетке в Бронксе

17 августа 2022, 07:01 |
670
0
Украинская теннисистка вышла в основу хардового турнира в США
Instagram. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 135) сыграет в основе хардового фьючерса в Бронксе (США). Во втором круге квалификации Катерина обыграла представительницу США Элизу Болтон (WTA 560).

W60 Бронкс. Хард. Квалификация

Катерина Байндл (Украина) – Элиза Болтон (США) – 6:1, 6:2

Отметим, что в прошлом круге отборочного раунда украинка обыграла представительницу россии.

Далее Байндл встретится с Камиллой Рахимовой (россия, WTA 108). Матч состоится 17 августа не ранее 18:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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