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Лига чемпионов
16 августа 2022, 19:28 | Обновлено 16 августа 2022, 19:37
2245
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика

Поединок состоится в среду, 17 августа

16 августа 2022, 19:28 | Обновлено 16 августа 2022, 19:37
2245
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
ФК Динамо

Во среду, 17 августа, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Бенфика». Поединок состоится в Лодзи на стадионе «Мейски».

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на сервисе MEGOGO. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Динамо – Бенфика. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • Все самые яркие моменты матча «Динамо» – «Бенфика» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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