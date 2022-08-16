Лига чемпионов16 августа 2022, 19:28 | Обновлено 16 августа 2022, 19:37
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Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Поединок состоится в среду, 17 августа
16 августа 2022, 19:28 | Обновлено 16 августа 2022, 19:37
2245
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Во среду, 17 августа, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Бенфика». Поединок состоится в Лодзи на стадионе «Мейски».
Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на сервисе MEGOGO. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Динамо – Бенфика. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Все самые яркие моменты матча «Динамо» – «Бенфика» доступны в режиме Live в нашем Telegram.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика», за которой можно следить здесь.
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