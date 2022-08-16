Во среду, 17 августа, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Бенфика». Поединок состоится в Лодзи на стадионе «Мейски».

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на сервисе MEGOGO. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Динамо – Бенфика. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все самые яркие моменты матча «Динамо» – «Бенфика» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика», за которой можно следить здесь.