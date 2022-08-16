Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Мне не предлагали возглавить Днепр-1»
Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 18:45 |
173
0

Руслан РОТАНЬ: «Мне не предлагали возглавить Днепр-1»

Специалист опроверг слухи

16 августа 2022, 18:45 |
173
0
Руслан РОТАНЬ: «Мне не предлагали возглавить Днепр-1»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань опроверг информацию о том, что мог возглавить «Днепр-1» этим летом.

«Не знаю. Может, я и был в списках «Днепра-1», но на меня никто не выходил с предложением возглавить этот клуб. Думаю, это были просто слухи», – сказал Ротань.

Отметим, что после внезапного ухода Игора Йовичевича «Днепр-1» возглавил Бывший руководитель академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.

По теме:
Известно, когда Динамо и Днепр-1 проведут перенесенные матчи 1-го тура УПЛ
Руслан РОТАНЬ: «Ванат пока что раскрылся только на 30%»
УПЛ перенесла матчи Динамо и Днепра-1 в 1-м туре нового сезона
Руслан Ротань Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
Футбол | 16 августа 2022, 13:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко

Купили Серхио Гомеса из «Андерлехта»

В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
Война | 16 августа 2022, 14:10 1
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем

Проблемы оккупантов на авиабазе

Яна ШЕМЯКИНА: «Начала забывать русский язык»
Футбол | 16.08.2022, 13:13
Яна ШЕМЯКИНА: «Начала забывать русский язык»
Яна ШЕМЯКИНА: «Начала забывать русский язык»
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
Футбол | 16.08.2022, 11:11
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
Футбол | 16.08.2022, 14:51
ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо подрался с одноклубником в раздевалке
16.08.2022, 09:07 1
Футбол
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой
15.08.2022, 11:37 2
Бокс
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
14.08.2022, 22:20
Другие виды
Роналду готов вернуться в Спортинг
Роналду готов вернуться в Спортинг
14.08.2022, 17:27 4
Футбол
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
16.08.2022, 02:03 7
Теннис
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
15.08.2022, 04:40
Другие виды
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
15.08.2022, 09:19 2
Футбол
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
14.08.2022, 20:32 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности