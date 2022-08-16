Руслан РОТАНЬ: «Мне не предлагали возглавить Днепр-1»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань опроверг информацию о том, что мог возглавить «Днепр-1» этим летом.

«Не знаю. Может, я и был в списках «Днепра-1», но на меня никто не выходил с предложением возглавить этот клуб. Думаю, это были просто слухи», – сказал Ротань.

Отметим, что после внезапного ухода Игора Йовичевича «Днепр-1» возглавил Бывший руководитель академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.