Украина. Премьер лига16 августа 2022, 18:45 |
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Руслан РОТАНЬ: «Мне не предлагали возглавить Днепр-1»
Специалист опроверг слухи
16 августа 2022, 18:45 |
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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань опроверг информацию о том, что мог возглавить «Днепр-1» этим летом.
«Не знаю. Может, я и был в списках «Днепра-1», но на меня никто не выходил с предложением возглавить этот клуб. Думаю, это были просто слухи», – сказал Ротань.
Отметим, что после внезапного ухода Игора Йовичевича «Днепр-1» возглавил Бывший руководитель академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.
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