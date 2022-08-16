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  4. Ди Мария пропустит как минимум месяц из-за травмы
Италия
16 августа 2022, 15:49 |
153
1

Ди Мария пропустит как минимум месяц из-за травмы

Новичок «Ювентуса» повредил бедро

16 августа 2022, 15:49 |
153
1
Ди Мария пропустит как минимум месяц из-за травмы
ФК Ювентус. Анхель Ди Мария

Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария пропустит как минимум четыре недели из-за травмы бедра. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Вчера Ди Мария успешно дебютировал за «Ювентус», забив гол в матче с «Сассуоло» (победа 3:0). Однако на 66-й минуте аргентинец был заменен из-за болей в бедре.

Напомним, Ди Мария перешел в «Ювентус» нынешним летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.

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Ювентус Анхель Ди Мария травма бедра травма
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Источник Sky Sport Italia
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Комментарии 1
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Pojarskiy
Мда, тільки порадів за Юве, що отримали топового гравця, і тут на тобі.ну подивимось 
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