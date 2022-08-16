Ди Мария пропустит как минимум месяц из-за травмы

Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария пропустит как минимум четыре недели из-за травмы бедра. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Вчера Ди Мария успешно дебютировал за «Ювентус», забив гол в матче с «Сассуоло» (победа 3:0). Однако на 66-й минуте аргентинец был заменен из-за болей в бедре.

Напомним, Ди Мария перешел в «Ювентус» нынешним летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.