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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
Испания
16 августа 2022, 14:51 |
1718
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера

Густаво Бланко Лещук заключил полноценный контракт с «оружейниками»

16 августа 2022, 14:51 |
1718
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
ФК Эйбар. Густаво Бланко Лещук

Испанский «Эйбар» объявил о подписании 30-летнего форварда Густаво Бланко Лещука, известного в Украине по выступлениям в составе «Карпат» и «Шахтера».

В «Эйбар» аргентинец перешел в статусе свободного агента, предварительно расторгнув контракт с турецким «Антальяспором».

Договор Бланко Лещука с «оружейниками» оформлен на два года.

Напомним, минувший сезон Бланко Лещук провел в «Эйбаре» на правах аренды. Отыграл 39 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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Источник ФК Эйбар
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