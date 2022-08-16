Испания16 августа 2022, 14:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
Густаво Бланко Лещук заключил полноценный контракт с «оружейниками»
16 августа 2022, 14:51 |
1718
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Испанский «Эйбар» объявил о подписании 30-летнего форварда Густаво Бланко Лещука, известного в Украине по выступлениям в составе «Карпат» и «Шахтера».
В «Эйбар» аргентинец перешел в статусе свободного агента, предварительно расторгнув контракт с турецким «Антальяспором».
Договор Бланко Лещука с «оружейниками» оформлен на два года.
Напомним, минувший сезон Бланко Лещук провел в «Эйбаре» на правах аренды. Отыграл 39 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
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