Антальяспор расторг контракт с экс-форвардом Шахтера

30-летний аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук расторг контракт с турецким «Антальяспором», который у него действовал еще один год.

Турецкий клуб купил нападающего три года назад у «Шахтера», однако в двух последних сезонах отдавал Бланко Лещука в аренду – сперва в «Овьедо», а затем в «Эйбар».

В статусе свободного агента, как сообщают испанские СМИ, Бланко Лещук в ближайшие дни подпишет полноценный контракт с «Эйбаром».