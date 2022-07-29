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  4. Антальяспор расторг контракт с экс-форвардом Шахтера
Турция
29 июля 2022, 13:05 |
98
0

Антальяспор расторг контракт с экс-форвардом Шахтера

Густаво Бланко Лещук получил статус свободного агента

29 июля 2022, 13:05 |
98
0
Антальяспор расторг контракт с экс-форвардом Шахтера
ФК Эйбар. Густаво Бланко Лещук

30-летний аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук расторг контракт с турецким «Антальяспором», который у него действовал еще один год.

Турецкий клуб купил нападающего три года назад у «Шахтера», однако в двух последних сезонах отдавал Бланко Лещука в аренду – сперва в «Овьедо», а затем в «Эйбар».

В статусе свободного агента, как сообщают испанские СМИ, Бланко Лещук в ближайшие дни подпишет полноценный контракт с «Эйбаром».

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Густаво Бланко Лещук Антальяспор трансферы Эйбар
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Источник Ajansspor
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