Турция29 июля 2022, 13:05 |
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Антальяспор расторг контракт с экс-форвардом Шахтера
Густаво Бланко Лещук получил статус свободного агента
29 июля 2022, 13:05 |
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30-летний аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук расторг контракт с турецким «Антальяспором», который у него действовал еще один год.
Турецкий клуб купил нападающего три года назад у «Шахтера», однако в двух последних сезонах отдавал Бланко Лещука в аренду – сперва в «Овьедо», а затем в «Эйбар».
В статусе свободного агента, как сообщают испанские СМИ, Бланко Лещук в ближайшие дни подпишет полноценный контракт с «Эйбаром».
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