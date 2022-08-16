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Англия
16 августа 2022, 14:47 | Обновлено 16 августа 2022, 14:48
217
0

Гари НЕВИЛЛ: «Манчестер Юнайтед стал кладбищем для футболистов»

Легенда «Красных дьяволов» - о ситуации в клубе

16 августа 2022, 14:47 | Обновлено 16 августа 2022, 14:48
217
0
Гари НЕВИЛЛ: «Манчестер Юнайтед стал кладбищем для футболистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением по поводу проблем клуба:

«Одна из главных проблем «Манчестер Юнайтед» за последнее десятилетие заключается в том, что клуб позволил тренерам контролировать трансферы. Это серьёзная проблема – МЮ потратил за 10 лет 1,2 миллиарда фунтов, но 75% сделок оказались провальными.

Тем не менее со стороны клуба есть призыв обвинять во всём игроков, чем мы и занимались на протяжении многих лет. При этом многие люди, включая меня, были воодушевлены некоторыми трансферами даже в прошлом году: Варан, Санчо и Роналду. Раньше был Ди Мария, про которого говорили: «О, это хорошее приобретение».

Но «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду. Да и школа МЮ неэффективна в течение многих лет».

Напомним, во втором туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» 0:4.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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Источник Daily Mirror
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