Гари НЕВИЛЛ: «Манчестер Юнайтед стал кладбищем для футболистов»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением по поводу проблем клуба:

«Одна из главных проблем «Манчестер Юнайтед» за последнее десятилетие заключается в том, что клуб позволил тренерам контролировать трансферы. Это серьёзная проблема – МЮ потратил за 10 лет 1,2 миллиарда фунтов, но 75% сделок оказались провальными.

Тем не менее со стороны клуба есть призыв обвинять во всём игроков, чем мы и занимались на протяжении многих лет. При этом многие люди, включая меня, были воодушевлены некоторыми трансферами даже в прошлом году: Варан, Санчо и Роналду. Раньше был Ди Мария, про которого говорили: «О, это хорошее приобретение».

Но «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду. Да и школа МЮ неэффективна в течение многих лет».

Напомним, во втором туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» 0:4.