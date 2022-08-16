Руслан РОТАНЬ: «Мудрику нужно уходить или сейчас, или через пару лет»

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику может быть полезно остаться в УПЛ на несколько лет.

«То, что показывает Мудрик, это уже достаточно высокий уровень. Мы хотим от него большего, он может больше. Но это все будет постепенно, а не сразу выйти и дать результат Месси. Мне кажется, ему нужно или сейчас уходить, или уходить через несколько лет. Сейчас, если он попадет в правильную команду в Европе, то из него могут сделать суперзвезду».

«Но если он останется в «Шахтере», то ему нужно остаться тогда на несколько лет, поиграть в Лиге чемпионов и уже полностью готовым уезжать».

«Михаилу еще нужно развиваться и доказывать, хотя будет мало матчей Лиги чемпионов, где он может прогрессировать», - считает Ротань.