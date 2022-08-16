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  4. Руслан РОТАНЬ: «Мудрику нужно уходить или сейчас, или через пару лет»
Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 12:40 |
378
2

Руслан РОТАНЬ: «Мудрику нужно уходить или сейчас, или через пару лет»

Тренер дает игроку совет

16 августа 2022, 12:40 |
378
2
Руслан РОТАНЬ: «Мудрику нужно уходить или сейчас, или через пару лет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику может быть полезно остаться в УПЛ на несколько лет.

«То, что показывает Мудрик, это уже достаточно высокий уровень. Мы хотим от него большего, он может больше. Но это все будет постепенно, а не сразу выйти и дать результат Месси. Мне кажется, ему нужно или сейчас уходить, или уходить через несколько лет. Сейчас, если он попадет в правильную команду в Европе, то из него могут сделать суперзвезду».

«Но если он останется в «Шахтере», то ему нужно остаться тогда на несколько лет, поиграть в Лиге чемпионов и уже полностью готовым уезжать».

«Михаилу еще нужно развиваться и доказывать, хотя будет мало матчей Лиги чемпионов, где он может прогрессировать», - считает Ротань.

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Источник FootballHub
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Комментарии 2
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nomah2
Сейчас надо уходить . Как ушли Зина и Миколенко ,тот же Яремчук . Пока молодой ,тело адаптируется под интенсивность топовых чемпионатов . Ярмола ушел довольно поздно и тело не выдержало . Пошли травмы .
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Serg Babak
если не отпустят,то будет второй коноплянка
вечно перспективній,
уйдет -да, но поздно и уже "сломан"
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