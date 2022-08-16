Лига Европы16 августа 2022, 12:09 | Обновлено 16 августа 2022, 12:18
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Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
Посмотреть поединок можно будет на телеканале «2+2»
16 августа 2022, 12:09 | Обновлено 16 августа 2022, 12:18
888
0
В четверг, 18 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Днепром-1» и кипрским АЕКом.
Встреча состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву. В Украине поединок будет транслироваться на телеканале «2+2».
Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы, проигравший отправится в группу Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что матч Днепр-1 – АЕК обслужит немецкая бригада арбитров.
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