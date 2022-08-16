Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК

В четверг, 18 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Днепром-1» и кипрским АЕКом.

Встреча состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву. В Украине поединок будет транслироваться на телеканале «2+2».

Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы, проигравший отправится в группу Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что матч Днепр-1 – АЕК обслужит немецкая бригада арбитров.