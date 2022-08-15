Матч Днепр-1 – АЕК обслужит немецкая бригада арбитров

УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Днепром-1» и кипрским АЕКом.

Главным судьей будет немец Тобиас Штиллер. Его помощниками будут Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. 4-й арбитр – Мартин Петерсен.

Напомним, что матч состоится в словацком Кошице, 18 августа. Начало в 21:00 по Киеву.