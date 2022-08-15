Лига Европы15 августа 2022, 03:30 | Обновлено 15 августа 2022, 03:43
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Матч Днепр-1 – АЕК обслужит немецкая бригада арбитров
На этой неделе днепряне дебютируют в еврокубках
15 августа 2022, 03:30 | Обновлено 15 августа 2022, 03:43
72
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УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Днепром-1» и кипрским АЕКом.
Главным судьей будет немец Тобиас Штиллер. Его помощниками будут Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. 4-й арбитр – Мартин Петерсен.
Напомним, что матч состоится в словацком Кошице, 18 августа. Начало в 21:00 по Киеву.
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