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Лига Европы
15 августа 2022, 03:30 | Обновлено 15 августа 2022, 03:43
72
0

Матч Днепр-1 – АЕК обслужит немецкая бригада арбитров

На этой неделе днепряне дебютируют в еврокубках

15 августа 2022, 03:30 | Обновлено 15 августа 2022, 03:43
72
0
Матч Днепр-1 – АЕК обслужит немецкая бригада арбитров
СК Днепр-1. Тобиас Штиллер

УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Днепром-1» и кипрским АЕКом.

Главным судьей будет немец Тобиас Штиллер. Его помощниками будут Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. 4-й арбитр – Мартин Петерсен.

Напомним, что матч состоится в словацком Кошице, 18 августа. Начало в 21:00 по Киеву.

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Источник СК Днепр-1
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