Виктор ЛЕОНЕНКО – о ван Леувене: «Ощущение, что своим в западло платить»

Экс-игрок «Динамо» и бывший футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал изменения на тренерском мостике луганской «Зари», которую сейчас возглавляет нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

«Заря» удивила со знаком минус, [вылетев от «Университати»]. Но здесь можно сделать скидку – пришел новый тренер. Хотя зачем пришел иностранец, я не знаю. Мне интересно, сколько пройдет времени, пока иностранца поймут. Наши тренеры знают менталитет и хоть накричать могут нормально, обматереть. А что там?

Я не понимаю, зачем нам иностранцы тренеры, если у нас своих хватает. Я думаю, Заваров с радостью согласился бы кого-нибудь тренировать. Да и молодые специалисты у нас есть: тот самый Бессмертный, Мороз. Слава Богу, Григорчук сюда вернулся. Я считаю его квалифицированным тренером, и он доказал это своей работой.

Такое ощущение, что своим просто в западло платить, особенно когда в некоторых клубах задержки. При иностранцах особо не погуляешь», – сказал Леоненко.