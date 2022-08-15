В 1/32 финала престижного хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) сыграют легендарная Серена Уильямс (США, WTA 612) и молодая звезда с многомиллионными контрактами Эмма Радукану (Великобритания, WTA 13).

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннати, США / 15-21 августа / хард / $2,527,250

Действующая чемпионка: Эшли Барти (Австралия)

Легендарная 40-летняя Серена Уильямс в ближайшее время завершит карьеру и, стоит предположить, что на этому турнире и на US Open американка выложится на все 100%.

Достижения Серены можно перечислять бесконечно: бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного Золотого шлема (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

Всего на ее счету 73 титула на уровне WTA, 5 побед на Итоговых турнирах, а винрейт в Туре составляет 85% (855 побед к 152 поражениям).

Эмма Радукану недавно стала амбассадором Porshe и этот контракт стал ее восьмым соглашением с известными брендами. Также у нее крупные контракты с Dior, Tiffany, British Airlines, Evian, Nike, Wilson и Vodafone. Вся эта слава к 19-летней теннисистке пришла после победы на US Open 2021. Правда, сейчас ее статистика оставляет желать лучшего. После триумфа на Большом шлеме представительница Великобритании провела 30 матчей из которых проиграла 17 и не выиграла ни одного турнира.

Разница в возрасте между теннисистками составляет 21 год. На момент рождения Эммы, Серена уже была первой ракеткой мира, выиграла 210 матчей на уровне WTA, завоевала 19 титулов, 4 из которых на Больших шлемах.

Победительница этого матча выйдет на иную победительницу 1/32 финала, которой станет либо Виктория Азаренко (WTA 22), либо Кайя Канепи (Эстония, WTA 31).

Игра между Сереной и Эммой состоится 16 августа не ранее 18:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – победа Серены Уильямс (риск, фора по сетам американки +1.5 более надежно).