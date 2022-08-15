Рома нашла замену Дзаньоло в Реале
«Волки» попытаются подписать Марко Асенсио
«Тоттенхэм» сейчас активно работает над трансфером Николо Дзаньоло. «Рома» надеется сохранить игрока, но уже начала прорабатывать запасные варианты на случай ухода хавбека.
По информации итальянских СМИ, в случае продажи Дзаньоло «Рома» попытается подписать хавбека «Реала» Марко Асенсио. Сейчас агент 26-летнего испанца ведет переговоры с несколькими клубами.
В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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