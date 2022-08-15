Рома нашла замену Дзаньоло в Реале

«Тоттенхэм» сейчас активно работает над трансфером Николо Дзаньоло. «Рома» надеется сохранить игрока, но уже начала прорабатывать запасные варианты на случай ухода хавбека.

По информации итальянских СМИ, в случае продажи Дзаньоло «Рома» попытается подписать хавбека «Реала» Марко Асенсио. Сейчас агент 26-летнего испанца ведет переговоры с несколькими клубами.

В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 2 ассиста в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.