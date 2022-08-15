Англия15 августа 2022, 19:52 |
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Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
Наставник «Ливерпуля» - о ситуации в каталонском клубе
15 августа 2022, 19:52 |
1259
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не понимает поведение «Барселоны», которая продолжает тратить деньги на трансферном рынке, несмотря на большие долги:
«Не понимаю их поведение, по разным причинам. Одна из них – это то, что я не финансовый эксперт. Вторая - если вы мне скажете, что у меня нет денег, то я больше не буду их тратить».
Ранее у «Барселоны» возникли трудности с регистрацией новичков команды на сезон Ла Лиги.
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