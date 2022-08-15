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  4. Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
Англия
15 августа 2022, 19:52 |
1259
0

Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»

Наставник «Ливерпуля» - о ситуации в каталонском клубе

15 августа 2022, 19:52 |
1259
0
Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
ФК Ливерпуль. Юрген Клоппп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не понимает поведение «Барселоны», которая продолжает тратить деньги на трансферном рынке, несмотря на большие долги:

«Не понимаю их поведение, по разным причинам. Одна из них – это то, что я не финансовый эксперт. Вторая - если вы мне скажете, что у меня нет денег, то я больше не буду их тратить».

Ранее у «Барселоны» возникли трудности с регистрацией новичков команды на сезон Ла Лиги.

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Юрген Клопп Ливерпуль Барселона
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