Испания15 августа 2022, 16:55 | Обновлено 15 августа 2022, 17:02
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Помог Пике. Барселона зарегистрировала почти всех новичков
Жерар Пике согласился на понижение зарплаты
15 августа 2022, 16:55 | Обновлено 15 августа 2022, 17:02
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился на второе снижение зарплаты за последний год. При этом срок действия соглашения остается до 2024 года.
«Барселона» смогла зарегистрировать Кристенсена, Кессье, Рафинью, Левандовски, Роберто и Дембеле.
Регистрация Жюля Кунде и подписание Маркоса Алонсо запланированы на этой неделе.
Напомним, ранее у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией девяти игроков из-за разногласий с Ла Лигой.
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