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Испания
15 августа 2022, 16:55 | Обновлено 15 августа 2022, 17:02
599
0

Помог Пике. Барселона зарегистрировала почти всех новичков

Жерар Пике согласился на понижение зарплаты

15 августа 2022, 16:55 | Обновлено 15 августа 2022, 17:02
599
0
Помог Пике. Барселона зарегистрировала почти всех новичков
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился на второе снижение зарплаты за последний год. При этом срок действия соглашения остается до 2024 года.

«Барселона» смогла зарегистрировать Кристенсена, Кессье, Рафинью, Левандовски, Роберто и Дембеле.

Регистрация Жюля Кунде и подписание Маркоса Алонсо запланированы на этой неделе.

Напомним, ранее у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией девяти игроков из-за разногласий с Ла Лигой.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жерар Пике
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Источник The Athletic
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