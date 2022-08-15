Помог Пике. Барселона зарегистрировала почти всех новичков

Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился на второе снижение зарплаты за последний год. При этом срок действия соглашения остается до 2024 года.

«Барселона» смогла зарегистрировать Кристенсена, Кессье, Рафинью, Левандовски, Роберто и Дембеле.

Регистрация Жюля Кунде и подписание Маркоса Алонсо запланированы на этой неделе.

Напомним, ранее у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией девяти игроков из-за разногласий с Ла Лигой.