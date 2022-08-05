Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Барселоны возникли проблемы с регистрацией девяти игроков
Испания
05 августа 2022, 03:03 | Обновлено 05 августа 2022, 03:22
80
0

У Барселоны возникли проблемы с регистрацией девяти игроков

Каталонский клуб не может зарегистрировать всех новичков из-за разногласий с Ла Лигой

05 августа 2022, 03:03 | Обновлено 05 августа 2022, 03:22
80
0
У Барселоны возникли проблемы с регистрацией девяти игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Учетные записи «Барселоны» не совпадают с записями департамента экономического контроля Ла Лиги по доходам каталонцев.

Каталонский клуб задекларировал 767 млн евро, в то время как Ла Лига трактует сумму доходов клуба в 667 млн евро.

Из-за разницы в 100 миллионов евро «Барселона» не может зарегистрировать как минимум одного новичка.

Решить проблему «Барселона» планирует путем расставанием с некоторыми игроками и сокращением зарплат высокооплачиваемых футболистов.

Кроме того, клуб готовится продать до 49% прав на Barcelona Studios, чтобы получить дополнительные 100 миллионов евро и зарегистрировать всех новичков.

Игроки, которых «Барселоне» предстоит зарегистрировать:

Роберт Левандовски – перешел из «Баварии» за 45 млн евро;
Жюль Кунде – перешел из «Севильи» за 50 млн евро;
Рафинья – перешел из «Лидса» за 58 млн евро;
Франк Кессье – перешел из «Милана» на правах свободного агента;
Андреас Кристенсен – перешел из «Челси» на правах свободного агента;
Усман Дембеле – подписал новый контракт после истечения предыдущего;
Серхи Роберто – подписал новый контракт после истечения предыдущего;
Гави – продлил соглашение (пока неофициально);
Рональд Араухо – продлил соглашение до 2026 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Жоан ЛАПОРТА: «Я в моральном долгу перед Месси»
Челси заинтересован в форварде Барселоны
Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Cope
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Футбол | 04 августа 2022, 20:05 8
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка

В семье футболиста «Шахтера» ожидается пополнение

Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников
Футбол | 05 августа 2022, 00:41 0
Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников
Лига конференций Q3. Гол Петряка, победа Зари, матч возможных соперников

5 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы

Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Футбол | 04.08.2022, 22:24
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Футбол | 04.08.2022, 21:54
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 04.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 4
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
04.08.2022, 21:50
Футбол
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 48
Футбол
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности