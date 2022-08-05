У Барселоны возникли проблемы с регистрацией девяти игроков
Каталонский клуб не может зарегистрировать всех новичков из-за разногласий с Ла Лигой
Учетные записи «Барселоны» не совпадают с записями департамента экономического контроля Ла Лиги по доходам каталонцев.
Каталонский клуб задекларировал 767 млн евро, в то время как Ла Лига трактует сумму доходов клуба в 667 млн евро.
Из-за разницы в 100 миллионов евро «Барселона» не может зарегистрировать как минимум одного новичка.
Решить проблему «Барселона» планирует путем расставанием с некоторыми игроками и сокращением зарплат высокооплачиваемых футболистов.
Кроме того, клуб готовится продать до 49% прав на Barcelona Studios, чтобы получить дополнительные 100 миллионов евро и зарегистрировать всех новичков.
Игроки, которых «Барселоне» предстоит зарегистрировать:
Роберт Левандовски – перешел из «Баварии» за 45 млн евро;
Жюль Кунде – перешел из «Севильи» за 50 млн евро;
Рафинья – перешел из «Лидса» за 58 млн евро;
Франк Кессье – перешел из «Милана» на правах свободного агента;
Андреас Кристенсен – перешел из «Челси» на правах свободного агента;
Усман Дембеле – подписал новый контракт после истечения предыдущего;
Серхи Роберто – подписал новый контракт после истечения предыдущего;
Гави – продлил соглашение (пока неофициально);
Рональд Араухо – продлил соглашение до 2026 года.
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