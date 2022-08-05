У Барселоны возникли проблемы с регистрацией девяти игроков

Учетные записи «Барселоны» не совпадают с записями департамента экономического контроля Ла Лиги по доходам каталонцев.

Каталонский клуб задекларировал 767 млн евро, в то время как Ла Лига трактует сумму доходов клуба в 667 млн евро.

Из-за разницы в 100 миллионов евро «Барселона» не может зарегистрировать как минимум одного новичка.

Решить проблему «Барселона» планирует путем расставанием с некоторыми игроками и сокращением зарплат высокооплачиваемых футболистов.

Кроме того, клуб готовится продать до 49% прав на Barcelona Studios, чтобы получить дополнительные 100 миллионов евро и зарегистрировать всех новичков.

Игроки, которых «Барселоне» предстоит зарегистрировать:

Роберт Левандовски – перешел из «Баварии» за 45 млн евро;

Жюль Кунде – перешел из «Севильи» за 50 млн евро;

Рафинья – перешел из «Лидса» за 58 млн евро;

Франк Кессье – перешел из «Милана» на правах свободного агента;

Андреас Кристенсен – перешел из «Челси» на правах свободного агента;

Усман Дембеле – подписал новый контракт после истечения предыдущего;

Серхи Роберто – подписал новый контракт после истечения предыдущего;

Гави – продлил соглашение (пока неофициально);

Рональд Араухо – продлил соглашение до 2026 года.