ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Рики Пуч подписал трехлетний контракт с американским клубом
Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании полузащитника каталонской «Барселоны» Рики Пуча.
22-летний испанский футболист и клуб МЛС заключили контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
«Барселона» отпустила Рики Пуча бесплатно, однако получит 50% от следующей продажи своего воспитанника. Кроме того, каталонцы оставляют за собой право выкупа игрока.
В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «Барселону» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Луганска вышла вперед в матче против «Университати»
В семье футболиста «Шахтера» ожидается пополнение