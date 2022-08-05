Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Испания
05 августа 2022, 03:03 | Обновлено 05 августа 2022, 04:52
227
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси

Рики Пуч подписал трехлетний контракт с американским клубом

05 августа 2022, 03:03 | Обновлено 05 августа 2022, 04:52
227
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Лос-Анджелес Гэлакси. Рики Пуч

Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании полузащитника каталонской «Барселоны» Рики Пуча.

22-летний испанский футболист и клуб МЛС заключили контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

«Барселона» отпустила Рики Пуча бесплатно, однако получит 50% от следующей продажи своего воспитанника. Кроме того, каталонцы оставляют за собой право выкупа игрока.

В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «Барселону» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.

По теме:
Шахтер требует от Байера больше денег за Мудрика из-за интереса Брентфорда
У Барселоны возникли проблемы с регистрацией девяти игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в хорватскую Истру
Рики Пуч Лос-Анджелес Гэлакси Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Футбол | 04 августа 2022, 21:54 4
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой

Команда из Луганска вышла вперед в матче против «Университати»

ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Футбол | 04 августа 2022, 20:05 8
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка

В семье футболиста «Шахтера» ожидается пополнение

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 05.08.2022, 01:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Футбол | 04.08.2022, 13:45
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Заря победила Университатю в Лиге конференций, Петряк забил за Фехервар
Футбол | 05.08.2022, 05:15
Заря победила Университатю в Лиге конференций, Петряк забил за Фехервар
Заря победила Университатю в Лиге конференций, Петряк забил за Фехервар
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
04.08.2022, 01:23 8
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 18
Футбол
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
03.08.2022, 09:15 13
Футбол
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
04.08.2022, 14:20
Киберспорт
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности