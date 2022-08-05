ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси

Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании полузащитника каталонской «Барселоны» Рики Пуча.

22-летний испанский футболист и клуб МЛС заключили контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

«Барселона» отпустила Рики Пуча бесплатно, однако получит 50% от следующей продажи своего воспитанника. Кроме того, каталонцы оставляют за собой право выкупа игрока.

В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «Барселону» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.