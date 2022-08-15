Англия15 августа 2022, 19:29 |
647
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Кейн повторил рекорд Агуэро благодаря голу в ворота Челси
Форвард забил 184-й гол в АПЛ за «Тоттенхэм»
15 августа 2022, 19:29 |
647
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Вчера гол Гарри Кейна спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Челси» (ничья 2:2).
Кейну этот гол позволил повторить рекорд Серхио Агуэро по количеству голов в АПЛ в составе одного клуба. У них по 184 гола.
На данный момент они делят четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, уступая только Алану Ширеру (260), Уэйну Руни (208) и Энди Коулу (187). При этом вся топ-3 забивала свои голы в составе разных клубов.
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