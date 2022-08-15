Бразильский защитник Астон Виллы пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

В субботу, 13 августа «Астон Вилла» во втором туре АПЛ дома обыграла «Эвертон» 2:1. В конце матча травму получил новичок «Астон Виллы», защитник Диего Карлос.

Как сообщила «Астон Вилла», у 29-летнего бразильца разрыв ахиллового сухожилия. Его ждет операция и восстановление в течение как минимум шести месяцев.

Это значит, что Диего Карлос пропустит большую часть нынешнего сезона, а также не сможет выступит на чемпионате мире-2022, хотя был кандидатом на поездку в Катар в составе сборной Бразилии. На данный момент он провел 6 матчей в составе «Селесао».

Диего Карлос перешел в «Астон Виллу» из «Севильи» нынешним летом за 31 миллион евро.