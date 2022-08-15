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  4. ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Италия
15 августа 2022, 09:19 | Обновлено 15 августа 2022, 09:21
1188
0

ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста

15 августа 2022, 09:19 | Обновлено 15 августа 2022, 09:21
1188
0
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ФК Аталанта. Гасперини и Малиновский

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о вероятном трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Малиновский? Запросы приходят каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, так как трансферное окно все еще открыто. Гораздо важнее придерживаться определённых договоренностей, которые заранее обсуждались с руководством, и те входные данные, которые были установлены», — цитирует Гасперини BergamoNews.

Отметим, что Малиновским интересуется новичок АПЛ «Ноттингем Форест» и переход 29-летнего украинца вполне возможен.

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Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский Аталанта Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Eco Di Bergamo
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