ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о вероятном трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Малиновский? Запросы приходят каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, так как трансферное окно все еще открыто. Гораздо важнее придерживаться определённых договоренностей, которые заранее обсуждались с руководством, и те входные данные, которые были установлены», — цитирует Гасперини BergamoNews.

Отметим, что Малиновским интересуется новичок АПЛ «Ноттингем Форест» и переход 29-летнего украинца вполне возможен.