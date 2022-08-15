ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о вероятном трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского:
«Малиновский? Запросы приходят каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, так как трансферное окно все еще открыто. Гораздо важнее придерживаться определённых договоренностей, которые заранее обсуждались с руководством, и те входные данные, которые были установлены», — цитирует Гасперини BergamoNews.
Отметим, что Малиновским интересуется новичок АПЛ «Ноттингем Форест» и переход 29-летнего украинца вполне возможен.
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