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Чемпионат Германии
Шальке
13.08.2022, FT 2 : 2
Боруссия М
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Германия
15 августа 2022, 04:04 | Обновлено 15 августа 2022, 04:57
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Шальке – Боруссия М – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

15 августа 2022, 04:04 | Обновлено 15 августа 2022, 04:57
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Шальке – Боруссия М – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский «Шальке» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:2.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Мариус Бюльтер (Шальке).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Шальке).
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Источник Sport.ua
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