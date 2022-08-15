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Чемпионат Испании
Вальядолид
13.08.2022, FT 0 : 3
Вильярреал
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Испания
15 августа 2022, 05:15 | Обновлено 15 августа 2022, 05:23
14
0

Вальядолид – Вильярреал – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

15 августа 2022, 05:15 | Обновлено 15 августа 2022, 05:23
14
0
Вальядолид – Вильярреал – 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде разгромил «Вальядолид» со счетом 3:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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