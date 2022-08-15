13.08.2022, FT 0 : 3
Испания15 августа 2022, 05:15 | Обновлено 15 августа 2022, 05:23
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Вальядолид – Вильярреал – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
15 августа 2022, 05:15 | Обновлено 15 августа 2022, 05:23
14
0
В матче первого тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде разгромил «Вальядолид» со счетом 3:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Вильярреал).
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