14.08.2022, FT 1 : 0
Англия15 августа 2022, 01:23 | Обновлено 15 августа 2022, 01:42
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Ноттингем Форест – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
15 августа 2022, 01:23 | Обновлено 15 августа 2022, 01:42
23
0
В поединке 2-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» со счетом 1:0.
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