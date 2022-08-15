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Ноттингем Форест
14.08.2022, FT 1 : 0
Вест Хэм
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Англия
15 августа 2022, 01:23 | Обновлено 15 августа 2022, 01:42
23
0

Ноттингем Форест – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

15 августа 2022, 01:23 | Обновлено 15 августа 2022, 01:42
23
0
Ноттингем Форест – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» со счетом 1:0.

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Источник Sport.ua
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