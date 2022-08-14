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Англия
14 августа 2022, 18:00 | Обновлено 14 августа 2022, 18:21
57
1

Ноттингем Форест минимально выиграл у Вест Хэма

«Лесники» одержали первую победу после возвращения в Премьер-лигу

14 августа 2022, 18:00 | Обновлено 14 августа 2022, 18:21
57
1
Ноттингем Форест минимально выиграл у Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» со счетом 1:0.

Победу «лесникам» принес гол Тайво Авонийи в конце первого тайма.

Чемпионат Англии, 2-й тур

«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 45 Авонийи.

«Ноттингем Форест» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ и набрал 3 очка. «Вест Хэм» потерпел второе поражение в турнире.

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Ноттингем Форест Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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veter
Прозвище Ловкие деревья звучит ярче чем Лесники.)
Вот сегодня арендованный из МЮ Хэндерсон ловко взял намертво пенальти от Райса и +3 в копилке. При этом Лингард уже играл против ВХ и не за МЮ.
А ВХ опять идёт в ногу с МЮ и продолжает бороться за ЛЧ
Хворост же в атаке не блистал, но им хватило и 1:0, как и при прорыве в АПЛ. Похоже это будет их коронный счёт для побед.
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