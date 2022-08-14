Ноттингем Форест минимально выиграл у Вест Хэма

В поединке 2-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» со счетом 1:0.

Победу «лесникам» принес гол Тайво Авонийи в конце первого тайма.

Чемпионат Англии, 2-й тур

«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм» – 1:0

Гол: 1:0 – 45 Авонийи.

«Ноттингем Форест» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ и набрал 3 очка. «Вест Хэм» потерпел второе поражение в турнире.