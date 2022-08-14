Англия14 августа 2022, 18:00 | Обновлено 14 августа 2022, 18:21
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Ноттингем Форест минимально выиграл у Вест Хэма
«Лесники» одержали первую победу после возвращения в Премьер-лигу
14 августа 2022, 18:00 | Обновлено 14 августа 2022, 18:21
57
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В поединке 2-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» со счетом 1:0.
Победу «лесникам» принес гол Тайво Авонийи в конце первого тайма.
Чемпионат Англии, 2-й тур
«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 45 Авонийи.
«Ноттингем Форест» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ и набрал 3 очка. «Вест Хэм» потерпел второе поражение в турнире.
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Вот сегодня арендованный из МЮ Хэндерсон ловко взял намертво пенальти от Райса и +3 в копилке. При этом Лингард уже играл против ВХ и не за МЮ.
А ВХ опять идёт в ногу с МЮ и продолжает бороться за ЛЧ
Хворост же в атаке не блистал, но им хватило и 1:0, как и при прорыве в АПЛ. Похоже это будет их коронный счёт для побед.