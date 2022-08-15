Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алаба забил со штрафного. Реал одержал волевую победу над Альмерией
Чемпионат Испании
Кадис
14.08.2022, FT 0 : 1
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 августа 2022, 01:28 | Обновлено 15 августа 2022, 01:46
53
0

Алаба забил со штрафного. Реал одержал волевую победу над Альмерией

14 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании

15 августа 2022, 01:28 | Обновлено 15 августа 2022, 01:46
53
0
Алаба забил со штрафного. Реал одержал волевую победу над Альмерией
ФК Реал Мадрид. Давид Алаба

14 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании.

«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1). Лукас Васкес сравнял счет, а Давид Алаба забил со штрафного.

Ла Лига. 1-й тур, 14 августа

Кадис – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Кубо, 24

Валенсия – Жирона – 1:0

Гол: Солер, 45+1 (пен)

Альмерия – Реал Мадрид – 1:2

Гол: Рамазани, 6 – Лукас Васкес, 61, Алаба, 75.

По теме:
ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»
Хави имеет худший процент побед среди тренеров Барсы за последние 20 лет
Барселона – Райо Валекано – 0:0. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба Кадис Реал Сосьедад Валенсия Жирона Альмерия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
Футбол | 14 августа 2022, 23:59 0
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, а их наставники устроили потасовку

Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче
Футбол | 14 августа 2022, 20:40 4
Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче
Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче

Форвард луганского клуба Назарий Русин забил 4 гола польской команде

Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Футбол | 14.08.2022, 16:14
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Футбол | 14.08.2022, 19:10
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Бокс | 14.08.2022, 12:04
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
14.08.2022, 18:30 1
Футбол
В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф
В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф
13.08.2022, 03:05 3
Футбол
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
13.08.2022, 21:57 2
Баскетбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
13.08.2022, 12:00 1
Футбол
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
13.08.2022, 14:44 15
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
14.08.2022, 10:12 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности