14.08.2022, FT 0 : 1
Испания15 августа 2022, 01:28 | Обновлено 15 августа 2022, 01:46
53
0
Алаба забил со штрафного. Реал одержал волевую победу над Альмерией
14 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании
15 августа 2022, 01:28 | Обновлено 15 августа 2022, 01:46
53
0
14 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании.
«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1). Лукас Васкес сравнял счет, а Давид Алаба забил со штрафного.
Ла Лига. 1-й тур, 14 августа
Кадис – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Кубо, 24
Валенсия – Жирона – 1:0
Гол: Солер, 45+1 (пен)
Альмерия – Реал Мадрид – 1:2
Гол: Рамазани, 6 – Лукас Васкес, 61, Алаба, 75.
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