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WTA
15 августа 2022, 03:45 | Обновлено 15 августа 2022, 04:02
208
0

Калинина одержала волевую победу над первой ракеткой Хорватии

Ангелина пробилась в основу турнира в Цинциннати

15 августа 2022, 03:45 | Обновлено 15 августа 2022, 04:02
208
0
Калинина одержала волевую победу над первой ракеткой Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) одержала вторую победу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка, которая получила шестой номер посева, одолела Петру Мартич из Хорватии (№58 WTA). 

Цинциннати. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:7(3), 6:4, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет. Для Калининой это пятая волевая победа в сезоне.

Потенциальные соперницы Ангелины в основной сетке: Кори Гауфф (США), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Мартина Тревизан (Италия) или еще одна теннисистка из квалификации.

Ранее в основу пробилась еще и Марта Костюк.

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WTA Цинциннати Петра Мартич Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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