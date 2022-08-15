Калинина одержала волевую победу над первой ракеткой Хорватии
Ангелина пробилась в основу турнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) одержала вторую победу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В финале отбора украинка, которая получила шестой номер посева, одолела Петру Мартич из Хорватии (№58 WTA).
Цинциннати. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:7(3), 6:4, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет. Для Калининой это пятая волевая победа в сезоне.
Потенциальные соперницы Ангелины в основной сетке: Кори Гауфф (США), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Мартина Тревизан (Италия) или еще одна теннисистка из квалификации.
Ранее в основу пробилась еще и Марта Костюк.
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