Калинина одержала волевую победу над первой ракеткой Хорватии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) одержала вторую победу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка, которая получила шестой номер посева, одолела Петру Мартич из Хорватии (№58 WTA).

Цинциннати. Финал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:7(3), 6:4, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет. Для Калининой это пятая волевая победа в сезоне.

Потенциальные соперницы Ангелины в основной сетке: Кори Гауфф (США), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Мартина Тревизан (Италия) или еще одна теннисистка из квалификации.

Ранее в основу пробилась еще и Марта Костюк.