Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати
В финале квалификации украинка обыграла соперницу из Польши
Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) продолжает побеждать в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В финале отбора украинка одолела Магдалену Френх из Польши (№107 WTA).
Цинциннати. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Магдалена Френх (Польша) – 6:1, 3:6, 6:4
Отметим, что во время того, как Костюк подавала на матч, пошел дождь и тенниссистки были вынуждены покинуть корт.
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
Потенциальные соперницы Марты в основной сетке: Кори Гауфф (США), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Мартина Тревизан (Италия) или еще одна теннисистка из квалификации.
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Кого в основі тисячника може у звичайному своєму стані обіграти Марта? В принципі, будь-кого, але тільки в принципі. Бо повинна піти гра, і не на сет чи кілька геймів, а на весь матч. А це не дуже ймовірно усі останні роки, на жаль.