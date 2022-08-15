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WTA
15 августа 2022, 02:04 |
228
1

Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати

В финале квалификации украинка обыграла соперницу из Польши

15 августа 2022, 02:04 |
228
1
Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) продолжает побеждать в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка одолела Магдалену Френх из Польши (№107 WTA). 

Цинциннати. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Магдалена Френх (Польша) – 6:1, 3:6, 6:4

Отметим, что во время того, как Костюк подавала на матч, пошел дождь и тенниссистки были вынуждены покинуть корт.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

Потенциальные соперницы Марты в основной сетке: Кори Гауфф (США), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Мартина Тревизан (Италия) или еще одна теннисистка из квалификации.

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Определилась следующая соперница Марты Костюк
WTA Цинциннати Марта Костюк Магдалена Френх
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Йдуть роки, все у світі змінюється, а сталою залишається тільки нестабільність Марти. Хороший перший сет, провальний другий, якісний стартовий гейм третього, і програні потім поспіль 11 очок. 1:2, 0:40 на подачі Фрех - і тут вісім поспіль своїх виграних розіграшів. Далі перевага, подача на матч, нереалізований матчбол - починається злива за рахунку "рівно". Після перерви програш двох розіграшів поспіль на своїй подачі у два удари кожен, потім спокійно виграна в атакуючому стилі подача суперниці і матч разом із нею.
Кого в основі тисячника може у звичайному своєму стані обіграти Марта? В принципі, будь-кого, але тільки в принципі. Бо повинна піти гра, і не на сет чи кілька геймів, а на весь матч. А це не дуже ймовірно усі останні роки, на жаль.
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