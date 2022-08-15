Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) продолжает побеждать в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка одолела Магдалену Френх из Польши (№107 WTA).

Цинциннати. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Магдалена Френх (Польша) – 6:1, 3:6, 6:4

Отметим, что во время того, как Костюк подавала на матч, пошел дождь и тенниссистки были вынуждены покинуть корт.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

Потенциальные соперницы Марты в основной сетке: Кори Гауфф (США), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Мартина Тревизан (Италия) или еще одна теннисистка из квалификации.